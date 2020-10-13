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Эти машины могут чистить, подметать и обрабатывать. Как в столице готовят к зиме снегоуборочную технику

13 октября 2020 14:27
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Новости Беларуси. Готовь сани летом, а снегоуборочную технику – осенью. Более 750 машин Горремавтодора проверены и отремонтированы к предстоящим холодам, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Техника готова выйти на линию в любой момент. К тому же, автопарк в 2020 году обновили: докупили 20 машин.

Эти машины могут чистить, подметать и обрабатывать. Как в столице готовят к зиме снегоуборочную технику-1

Владимир Латушкин, заместитель генерального директора «Горремавтодора Мингорисполкома»:
Это комбинированные дорожные машины на базе МАЗов, то есть самые распространенные, которые могут и чистить, и подметать, и обрабатывать – три в одном. Заключены договоры со сторонними организациями в случае обильных снегопадов для вывоза снега.

Эти машины могут чистить, подметать и обрабатывать. Как в столице готовят к зиме снегоуборочную технику-4

Летом техника тоже не простаивала – ее использовали для полива и уборки улиц. К слову, зимой сугробы будут свозиться на девять специально предназначенных для этого площадок. В помощь коммунальщикам и снегоплавильный пункт, который расположен в Чижовке.

# Проблемы ЖКХ, ЖРЭО, ЖЭС # общество # Владимир Латушкин # Фотофакт

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