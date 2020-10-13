Эти машины могут чистить, подметать и обрабатывать. Как в столице готовят к зиме снегоуборочную технику

Новости Беларуси. Готовь сани летом, а снегоуборочную технику – осенью. Более 750 машин Горремавтодора проверены и отремонтированы к предстоящим холодам, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Техника готова выйти на линию в любой момент. К тому же, автопарк в 2020 году обновили: докупили 20 машин.

Владимир Латушкин, заместитель генерального директора «Горремавтодора Мингорисполкома»:

Это комбинированные дорожные машины на базе МАЗов, то есть самые распространенные, которые могут и чистить, и подметать, и обрабатывать – три в одном. Заключены договоры со сторонними организациями в случае обильных снегопадов для вывоза снега.