«После этого ко мне обратились художники из Санкт-Петербурга». Как минский парфюмер создавал ароматы для картинной галереи
Новости Беларуси. Звезды сошлись. Казалось бы, невероятно, но однажды курсант Военной академии решил убрать в шкаф форму и вместо строевой подготовки взялся за изучение секретов парфюмерного дела. Обычное на первых порах любопытство переросло в новую профессию, сообщили в программе «Минск и минчане» на СТВ. И теперь уже бывший капитан с улыбкой вспоминает те времена, когда всё только начиналось. Сегодня в его коллекции – более тысячи ароматов.
В гардеробе каждого рекомендуют иметь как минимум три запаха: повседневный, вечерний и что-то для себя, чтобы абстрагироваться и отдохнуть.
Самым необычным для Николая оказалось создание ароматов для выставки в одной из столичных галерей. Картину нужно было оценить визуально, через запах и музыку.
Николай Ярец, парфюмер-стилист:
Это был очень интересный проект лично для меня, после которого, кстати, ко мне обратились художники из Санкт- Петербурга. Мы сейчас будем работать над проектом создания коллекции ароматов под картины данной художницы. Ещё один из моментов – делать ароматы для дизайнеров одежды. Это что-то невероятное, потому что дизайнеры – такие безумные, творческие люди, эмоциональные, это очень круто в запахах отражать. Они готовы на любые эксперименты, это мне очень нравится.
Не имея специального образования, а просто следуя интуиции, он создает самые уникальные композиции.
Николай Ярец:
Я уже 11 лет этим занимаюсь и считаю, что я чувствую запахи и людей, понимаю, как создать аромат для человека.
Одним глазком мы посмотрели на обратную сторону ароматного процесса.
Николай Ярец:
Этот аромат – как одна строчка из стихотворения, либо строчка из песни. Для того, чтобы создать целую песню, нам немножко надо поработать.
Отслужил 10 лет и стал парфюмером. Минчанин ушел с военной службы и стал создавать ароматы (подробности здесь).