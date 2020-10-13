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«После этого ко мне обратились художники из Санкт-Петербурга». Как минский парфюмер создавал ароматы для картинной галереи

13 октября 2020 14:44
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Новости Беларуси. Звезды сошлись. Казалось бы, невероятно, но однажды курсант Военной академии решил убрать в шкаф форму и вместо строевой подготовки взялся за изучение секретов парфюмерного дела. Обычное на первых порах любопытство переросло в новую профессию, сообщили в программе «Минск и минчане» на СТВ. И теперь уже бывший капитан с улыбкой вспоминает те времена, когда всё только начиналось. Сегодня в его коллекции – более тысячи ароматов.

«После этого ко мне обратились художники из Санкт-Петербурга». Как минский парфюмер создавал ароматы для картинной галереи-1

В гардеробе каждого рекомендуют иметь как минимум три запаха: повседневный, вечерний и что-то для себя, чтобы абстрагироваться и отдохнуть.

«После этого ко мне обратились художники из Санкт-Петербурга». Как минский парфюмер создавал ароматы для картинной галереи-4

Самым необычным для Николая оказалось создание ароматов для выставки в одной из столичных галерей. Картину нужно было оценить визуально, через запах и музыку.

«После этого ко мне обратились художники из Санкт-Петербурга». Как минский парфюмер создавал ароматы для картинной галереи-7

Николай Ярец, парфюмер-стилист:
Это был очень интересный проект лично для меня, после которого, кстати, ко мне обратились художники из Санкт- Петербурга. Мы сейчас будем работать над проектом создания коллекции ароматов под картины данной художницы. Ещё один из моментов – делать ароматы для дизайнеров одежды. Это что-то невероятное, потому что дизайнеры такие безумные, творческие люди, эмоциональные, это очень круто в запахах отражать. Они готовы на любые эксперименты, это мне очень нравится.

«После этого ко мне обратились художники из Санкт-Петербурга». Как минский парфюмер создавал ароматы для картинной галереи-10

Не имея специального образования, а просто следуя интуиции, он создает самые уникальные композиции.

Николай Ярец:
Я уже 11 лет этим занимаюсь и считаю, что я чувствую запахи и людей, понимаю, как создать аромат для человека.

«После этого ко мне обратились художники из Санкт-Петербурга». Как минский парфюмер создавал ароматы для картинной галереи-13

Одним глазком мы посмотрели на обратную сторону ароматного процесса.

Николай Ярец:
Этот аромат как одна строчка из стихотворения, либо строчка из песни. Для того, чтобы создать целую песню, нам немножко надо поработать.

Отслужил 10 лет и стал парфюмером. Минчанин ушел с военной службы и стал создавать ароматы (подробности здесь).

# Парфюмерия # калейдоскоп # Николай Ярец # Фотофакт

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