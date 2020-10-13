«После этого ко мне обратились художники из Санкт-Петербурга». Как минский парфюмер создавал ароматы для картинной галереи

Новости Беларуси. Звезды сошлись. Казалось бы, невероятно, но однажды курсант Военной академии решил убрать в шкаф форму и вместо строевой подготовки взялся за изучение секретов парфюмерного дела. Обычное на первых порах любопытство переросло в новую профессию, сообщили в программе «Минск и минчане» на СТВ. И теперь уже бывший капитан с улыбкой вспоминает те времена, когда всё только начиналось. Сегодня в его коллекции – более тысячи ароматов.

В гардеробе каждого рекомендуют иметь как минимум три запаха: повседневный, вечерний и что-то для себя, чтобы абстрагироваться и отдохнуть.

Самым необычным для Николая оказалось создание ароматов для выставки в одной из столичных галерей. Картину нужно было оценить визуально, через запах и музыку.

Николай Ярец, парфюмер-стилист:

Это был очень интересный проект лично для меня, после которого, кстати, ко мне обратились художники из Санкт- Петербурга. Мы сейчас будем работать над проектом создания коллекции ароматов под картины данной художницы. Ещё один из моментов – делать ароматы для дизайнеров одежды. Это что-то невероятное, потому что дизайнеры – такие безумные, творческие люди, эмоциональные, это очень круто в запахах отражать. Они готовы на любые эксперименты, это мне очень нравится.

Не имея специального образования, а просто следуя интуиции, он создает самые уникальные композиции. Николай Ярец:

Я уже 11 лет этим занимаюсь и считаю, что я чувствую запахи и людей, понимаю, как создать аромат для человека.