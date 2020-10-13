«Реальность требует новых решений». О чём шла речь на диалоговой площадке в Бресте?

Новости Беларуси. В Беларуси продолжают работу площадки для обмена мнениями по изменениям в общественно-политической жизни страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Так, 13 октября в Бресте собрались эксперты, политологи, представители общественных организаций, преподаватели и депутаты.

Разговор затронул самые разные аспекты жизни белорусов. В частности, речь шла о возможных поправках в Избирательный кодекс, расширении полномочий власти на местах, введении должности уполномоченного по правам человека. Такие площадки – это не просто возможность поговорить, цель диалога – обозначить проблемы и вместе попытаться найти варианты их решения. Эксперты проведут анализ мнений, после чего будет сформирован пакет предложений.

Александр Шпаковский, политолог:

Речь не идет о каком-то забалтывании проблем, скорее наоборот, речь идет об их выявлении и поиске путей решения. Потому что мы говорим о том, что будет после. Очевидно совершенно, что старая Конституция, старая платформа нормативно-правовая, которая существовала, позволила нашему государству на протяжении 28 лет относительно стабильно развиваться, преодолеть риски и вызовы, которые были перед страной в 90-х годах, о чем уже многие забыли. Сейчас другая геополитическая, международная реальность, внутриполитическая реальность. Она требует новых решений и, конечно же, того, чтобы люди зачастую с полярными мнениями не разошлись в разные стороны, а, наоборот, услышали друг друга.

Светлана Цюга, старший преподаватель Брестского государственного университета им. Пушкина:

Эта диалоговая площадка, которая имеет место сегодня, надеюсь, станет хорошей традицией для обсуждения различных вопросов, не только политической жизни, которые, как мы сейчас видим, набрали такие обороты. Но также это будет хорошим опытом для проведения обсуждения по социально-экономическим вопросам, на мой взгляд, которые даже больше волнуют наших граждан, нежели политические аспекты.