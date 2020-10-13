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В Минске появились обновлённые проездные. Чем они отличаются от предыдущих?

13 октября 2020 14:30
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Новости Беларуси. Новые задачи для старой смарт-карточки. В Минске появились обновленные проездные, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Они действуют на 1, 3, 7 и 25 поездок. К слову, стоимость разового электронного билета не отличается от бумажного талончика.

В Минске появились обновлённые проездные. Чем они отличаются от предыдущих?-1

Самое привлекательное в новшестве – срок действия. Такая поездка актуальна в течение года со дня покупки. Воспользоваться новыми проездными можно в любом виде наземного транспорта. При этом уже привычные минчанам тоже остаются в обиходе.

В Минске появились обновлённые проездные. Чем они отличаются от предыдущих?-4

Елена Громыко, официальный представитель Минсктранса:
Новые проездные документы станут альтернативой разовым проездным документам на бумажном носителе. На нашу бесконтактную смарт-карту можно записывать до шести проездных, что даст возможность комбинировать.

# Общественный транспорт # общество # Елена Громыко # Фотофакт

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