В Минске появились обновлённые проездные. Чем они отличаются от предыдущих?

Они действуют на 1, 3, 7 и 25 поездок. К слову, стоимость разового электронного билета не отличается от бумажного талончика.

Новости Беларуси. Новые задачи для старой смарт-карточки. В Минске появились обновленные проездные, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Самое привлекательное в новшестве – срок действия. Такая поездка актуальна в течение года со дня покупки. Воспользоваться новыми проездными можно в любом виде наземного транспорта. При этом уже привычные минчанам тоже остаются в обиходе.