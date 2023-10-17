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Андрей Лазуткин: «Ближайшие месяцы поляки будут заняты сами собой, а не нами и Украиной»

17 октября 2023 17:02
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Впереди Польшу ждет полтора месяца переговоров, расколов и интриг. О том, каким будет новое правительство, какие внешние и внутренние задачи перед ним ставят спонсоры и чего ждать Беларуси – расскажет мой коллега Андрей Лазуткин. Авторская журналистика в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Андрей Лазуткин: «Ближайшие месяцы поляки будут заняты сами собой, а не нами и Украиной»-1

Андрей Лазуткин, политолог:
Что бросалось в глаза на польских выборах, так это очереди. Казалось бы, в чем проблема заранее привезти бюллетени и распределить людей? Но организацией выборов занималась местная власть, которую во многом контролирует оппозиция. Где-то подвоз бюллетеней саботировали, где-то меняли списки.

И получились не просто очереди, а форма скрытой агитации. Точно такие же искусственные очереди были у нас в 2020-м. Польской оппозиции надо было показать, как много у них сторонников. А стоя в очереди из сотни человек по нескольку часов, люди начинают общаться и агитировать друг друга.

Андрей Лазуткин: «Ближайшие месяцы поляки будут заняты сами собой, а не нами и Украиной»-4

Андрей Лазуткин:
Смысл очереди – собрать как можно больше своих людей на участке – это почти маленький митинг. И он покажет неопределившимся (а именно за них шла борьба), как много у Туска поддержки. «Смотрите, нас так много, что даже не хватает бюллетеней», – так это подавали его сторонники.

Но что получилось в итоге? За правящую партию проголосовало 36 % при явке в районе 70 %. Если умножить цифры, то от состава всех польских избирателей это 25 %. За Туска голосовало еще меньше. И получается, что люди, которые вчера управляли Польшей, угрожали Беларуси, финансировали какие-то белорусские «кабинеты», координировали протесты из Варшавы, давали оружие Украине – реально представляют 1/4 общества, а не всех поляков.

Остальные поляки вроде бы хотят смены действующих лиц, но это же парламентская республика. Люди голосуют за партию, которая им нравится, но потом ничего не мешает этой партии войти в союз с теми, против кого они только что боролись. Или расколоться пополам, если депутатов перекупят. Поэтому к любым партиям в западной системе очень низкое доверие. Каждые выборы создаются новые организации и союзы, чтобы работать с чистого листа и не вызывать негатива.

Именно так на польских выборах появился «Третий путь», который, по иронии, занял третье место. Что это за люди? По названию понятно: мы не с теми и не с этими, то есть ни с Туском, ни с Качиньским.

Андрей Лазуткин: «Ближайшие месяцы поляки будут заняты сами собой, а не нами и Украиной»-7

Андрей Лазуткин:
Они работали на электорат, который не хотел выбирать из двух хорошо известных зол. Но теперь им надо будет с кем-то объединяться. И эта партия по факту контролирует обе главные силы. Судя по заявлениям, Качиньский уже пытался к ним подъехать. Звучат призывы, что мы готовы объединяться с приличными людьми, а не с разноцветными, геями и теми, кто ненавидит Священное Писание. То есть они ищут какие-то общие точки, в данном случае – католицизм, чтобы разбить возможную группировку вокруг Туска. Хотя по этим пунктам у правящей партии все трещит – от скандалов с польскими священниками, которые снимали мальчиков легкого поведения, и до ориентации самого Качиньского и его окружения. Так что Священное Писание – это хорошо, но, скорее всего, им предложат денег. И кто больше предложит, тот и сформирует правительство, и неважно, за кого люди голосовали и кто до этого победил.

Что это будет за правительство? По цифрам оно предоставляет процентов 30 всех польских избирателей. Кто-то на выборы не пошел, кто-то голосовал против. А ведь было вылито столько грязи, что вражда между людьми никуда не исчезнет.

Андрей Лазуткин: «Ближайшие месяцы поляки будут заняты сами собой, а не нами и Украиной»-10

Андрей Лазуткин:
Есть и второй вариант – Туск объединяется с левыми и с «Третьим путем» и создает правительство меньшинства. Так тоже бывает в западной демократии. Побеждает одна партия, а правительство формирует другая, что очень «справедливо». Ведь если бы люди хотели голосовать за Туска, они бы голосовали за него, а не за альтернативные движения. То есть, с одной стороны, это будет неустойчивое правительство, с другой стороны – у такого правительства будет большая оппозиция в парламенте и оппозиционный президент, а еще расколотое общественное мнение. Если «Право и справедливость» – это четверть общества, то эти – процентов 20.

Так что ближайшие месяцы поляки будут заняты сами собой, а не нами и Украиной. Такая ситуация кризиса просматривалась перед выборами, и поэтому так много нашего эфирного внимания уделялось Польше. А внутренние разборки – это неотъемлемая часть польской истории, можно сказать, ее фундамент. То, что Качиньскому удалось создать партию власти, подчинить себе суды, избирательные комиссии, государственные предприятия, было скорее исключением, а теперь Польша скатывается к нормальному состоянию.

Отдельный вопрос – это их силовые структуры. Вчера они ориентировались на правящую партию, сегодня стул под ними шатается, а завтра хозяева могут поменяться. Это значит, что силовики будут выжидать и не делать резких движений. Думаю, что провокаций с вертолетами больше не будет, не говоря о каких-то действиях на территории Украины и Беларуси. Начинать интервенцию, имея 20-30 % поддержки – это самоубийство для любой власти.

Андрей Лазуткин: «Ближайшие месяцы поляки будут заняты сами собой, а не нами и Украиной»-13

Андрей Лазуткин:
Отсюда вопрос, просчитывали ли такой результат американцы? Скорее всего, да. Они прекрасно знают польскую кухню. Даже если бы Качиньский победил в блоке с «Конфедерацией», как он планировал, у него появился бы союзник, который выступает резко против траты денег на Украину, что ограничивало правительство в расходах. Это было одной из тем агитации, как в этом ролике.

А если Украине не может быть обеспечен надежный тыл (и что еще важнее – постоянная угроза раздела Украины, чем пугали Россию), то конфликт могут заморозить и пойти на переговоры. Похоже, Зеленского к этому и готовят, но не сразу – пока это возможно, они будут воевать. Польское правительство будет сформировано до 1 декабря, и как минимум до этой даты не будет никаких изменений по Украине.

Символично, что в Польше избирательную кампанию назвали «выборами надежды». Но надежды на что? Дело в том, что Польша при Качиньском рассорилась не только с противниками, но и с союзниками, что явно не нравилось американцам. Поэтому «Титанику» дали утонуть, а теперь должна поменяться польская внешняя политика.

Андрей Лазуткин: «Ближайшие месяцы поляки будут заняты сами собой, а не нами и Украиной»-16

Андрей Лазуткин:
Какие задачи будет решать новая власть? Во-первых, это войти в переговорный процесс по Украине на хороших условиях. Сегодня не только Россия, но даже Зеленский не согласен на польское посредничество – отношения слишком плохие.

Второй момент – им надо убрать из политики тему «предательства Запада». Например, у Польши и Берлина разные позиции по Украине. Немцы помогали меньше, и это вызывало в Польше истерику, были обвинения, что «нас бросили один на один с русскими». В НАТО так быть не должно, это потеря управляемости и авторитета, и американцам нужно нормализовать польско-немецкие контакты.

В отношении Беларуси поляки продолжат поддерживать наших беглых, но их больше беспокоит военная безопасность. Будут ли русские или «вагнеровцы» стоять у польской границы или нет? Скорее всего, это станет предметом торга с Лукашенко, так что мы опять станем не «последней диктатурой» в Европе, а важным буфером, куда ни в коем случае нельзя пускать Россию. Они будут играть на этом, может быть, даже выбросят белорусских деятелей в Литву.

Андрей Лазуткин: «Ближайшие месяцы поляки будут заняты сами собой, а не нами и Украиной»-19

Андрей Лазуткин:
В отношении связей с США, если поляки не дураки, будут искать какие-то альтернативы, хотя бы в виде Великобритании, а возможно, Франции. Они не хотят полностью зависеть от американцев, потому что с той же Демпартией у них большие проблемы.

Что еще важно для нас? «ПиС» при всех минусах пыталась строить отношения с Пекином и Турцией, и не закрывала китайский транзит. Это неправильно с точки зрения США, поэтому их поправят. Судя по тому, что исполняют органы Евросоюза в отношении КНР, поляков ждет сильная антикитайская политика.

И все эти изменения упираются в кадры. Если будет новое правительство, будет новый МИД и новые дипломаты. Возможно, мы даже увидим кого-то из бывших. Чистка ждет и силовой аппарат: их будут больше ориентировать на борьбу с внешними врагами, а не на соучастие в коррупционных схемах, которыми обросла партия Качиньского.

Но важный нюанс: покупать американское (или корейское) оружие будут и дальше – это обсуждалось во время выборов. То есть здесь коррупция допустима – мы покупаем самолеты, которыми не можем управлять, и танки, которые не можем ремонтировать, потому что это в интересах США. А в целом с коррупцией нужно бороться, и показательно – скорее всего, этим и займется новое польское правительство.

Андрей Лазуткин: «Ближайшие месяцы поляки будут заняты сами собой, а не нами и Украиной»-22

Андрей Лазуткин:
Будут ли там какие-то силы, с которыми может работать Беларусь? В теории – да. Например, был такой Квасьневский, руководитель комсомола времен ПНР, потом президент Польши, который приезжал в Беловежскую пущу и тепло с нами общался. Был и Лех Валенса, при нем в 1994 году Польша, как ни странно, поддержала нашего Президента на первых выборах, мы это тоже помним.

Андрей Лазуткин: «Ближайшие месяцы поляки будут заняты сами собой, а не нами и Украиной»-25

Вот видео банкета, где Валенса поднимает тост за здоровье генерала Кищака, руководителя спецслужб ПНР. Сегодня это польская социал-демократия, левые силы, с которыми нам нечего делить.

Андрей Лазуткин: «Ближайшие месяцы поляки будут заняты сами собой, а не нами и Украиной»-28

Андрей Лазуткин:
Кстати, голосуют за левых в основном польские белорусы из Белостока и довольно много молодежи. В новом парламенте левые будут иметь 30 мест. Это немало, но что важнее, они войдут в правящую коалицию с Туском. Это значит, возможно, у нас будет какой-то минимальный выход на польскую власть через левые партии. Шанс небольшой, но все это гораздо лучше, чем война.

А с вами был Андрей Лазуткин и выпуск «Занимательной политологии».

# Авторская журналистика на СТВ # общество # Андрей Лазуткин # Фотофакт

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