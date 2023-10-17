С ветерком под госсимволикой. Житель Лиды сам соорудил велорикшу

Новости Беларуси. Необычный транспорт – новая туристическая изюминка Лиды. Местный житель своими руками создал велорикшу, чтобы катать гостей города, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Генрих Таренть больше сорока лет отработал токарем на заводе, а на пенсии взялся за воплощение мечты. Получилась эффектная конструкция, украшенная государственной символикой. Ведь мужчина гордится своей Родиной и хочет о ней рассказывать туристам. Галина Буро прокатилась одной из первых.

Подножку вырезал из багажника от жигулей, сиденье – от мотоцикла К-750, спинка – от компьютерного стула, а колеса – от старых велосипедов. Только Генрих Таренть их усилил, нагрузка ведь возросла из-за кабины.

– Это от детской коляски?

– Да, раньше были такие коляски – складывались. Я просто ее удлинил – и эта конструкция подошла сюда. А вот пассажирская сидушка по авторскому дизайну – сам сделал деревянную конструкцию, обшил поролоном и дерматином. Декор кабины – уже по зову сердца.

Генрих Таренть, житель Лиды:

Государственная символика – это наше основное, мы об этом должны помнить, любить, уважать. Это символы нашей родной синеокой Беларуси. Радзiма даецца адна на ўсё жыццё. На создание такого необычного транспорта у патриота ушло три года: от чертежа до первого выезда в свет. Помог опыт – все же 43 года отработал на заводе токарем-инструментальщиком. Правда, в случае с рикшей пришлось стать и станочником широкого профиля, и инженером-конструктором – все ради воплощения своей веломечты.

Генрих Таренть, житель Лиды:

Идея создания моего велосипеда – велорикши – взялась от этих стран: Китай, Вьетнам, Индия. Я все время смотрел, как они катаются. И у меня была такая мечта – сделать такой велосипед, чтобы мы в нашем городе Лида тоже катались, приезжали разные экскурсии, смотрели, люди задавали вопросы, детям очень интересно, нравится.

Идеей он горел не на шутку. Бывало, даже не спал ночами – продумывал детали механизма. Нина Таренть, как мудрая жена, была рядом и поддерживала.

Нина Таренть, жительница Лиды:

Я иногда иду и его зову домой: Гена, иди домой уже, отдыхай. Нет, он задумал и должен сделать до конца, для Беларуси. Теперь велорикша – семейная гордость. Генрих Таренть наловчился ею виртуозно управлять. Мы тоже решили попробовать.

Галина Буро, корреспондент:

Управлять велорикшей несколько сложнее, чем обычным велосипедом – все-таки дополнительный вес присутствует. Но наш герой утверждает, что это еще и отличный спорт! И для тела, и для души. Теперь на городских праздниках он с удовольствием катает туристов с ветерком под государственной символикой и собирает десятки комплиментов. В планах добавить на рикшу байкерский руль и подсветку.

Генрих Таренть:

Некоторые люди говорят: тебе это надо? Я говорю: да, мне это очень сильно надо, потому что это подпитка для моей души, для моего состояния, и радоваться. Я радуюсь тому, чтобы каждый день приносил удовольствие и радость, тогда мы живем правильно.