Навести порядок, принести продукты или лекарства – Белорусский Красный Крест проводит акцию «Ваша дапамога»

Новости Беларуси. Подарить заботу и тепло тем, кто в этом особо нуждается. Благотворительная кампания «Ваша дапамога» объединяет неравнодушных белорусов по всей стране. Инициатива Красного Креста уже оставила добрый след по десяткам адресов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Навести порядок в квартире и дворе, принести продукты и лекарства домой одиноким пенсионерам, да и просто пообщаться с ними за чашкой чая – это без устали делают волонтеры. Сегодня они были в гостях у Неонилы Гулуевой, которой 98 лет. Еще подростком она стала участницей Минского подполья и была узницей фашистских лагерей. Хоть и проживает бабушка со своей дочкой, но от помощи в домашних делах не отказывается. Да и выглядеть модно – кто не хочет? Волонтеры во всем готовы бескорыстно помочь.

Маргарита Филиппова, волонтер Белорусского общества Красного Креста:

У меня была ситуация, когда у моей мамы на некоторое время ослабло здоровье, она не могла ходить. Я поняла, что мне действительно это нужно. Я буду помогать и своим родителям, и другим. И я искренне верю в то, что если я помогу кому-то, то и потом, в старости помогут либо мне, либо моим родителям такие же неравнодушные люди, как и я.

Арсений Питерский, волонтер Белорусского общества Красного Креста:

В армии у нас был отличный сержант – командир нашего отделения, который приходил ко мне в любой момент, в любую минуту поддерживал меня. Вот он мне рассказывал, что он тоже раньше занимался волонтерством, меня это вдохновило – я решил принимать участие в этом тоже.