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Белорусские медики на экскурсии во Дворце Независимости: когда ты видишь всё своими глазами – это совершенно другое

17 июня 2021 16:49
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Новости Беларуси. 17 июня на экскурсии во Дворце Независимости побывали врачи, медсестры, эпидемиологи, фельдшеры и даже водители скорой помощи. Всего около 100 человек из разных уголков нашей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусские медики на экскурсии во Дворце Независимости: когда ты видишь всё своими глазами – это совершенно другое-1

Экскурсия в сердце белорусской государственности продлился больше часа и за это время оставила немало впечатлений. Фото из самого большого в нашей стране церемониального зала для приема гостей разлетались по всем соцсетям. Селфи делали и из залов, где принимались судьбоносные решения не только для Беларуси.

Белорусские медики на экскурсии во Дворце Независимости: когда ты видишь всё своими глазами – это совершенно другое-4

Людмила Бузель, специалист Белорусского общества Красного Креста:
Можно действительно своими глазами все увидеть. Одно дело, когда ты смотришь по телевизору. А когда видишь своими глазками это совершенно другое. Можно и посмотреть, и потрогать, и присесть.

Белорусские медики на экскурсии во Дворце Независимости: когда ты видишь всё своими глазами – это совершенно другое-7

Эльвира Шабанова, медсестра Лидской узловой организации Белорусского общества Красного Креста:
Поражает наш Дворец Независимости своей масштабностью, красотой. Когда еще попадешь, как говорится.

Белорусские медики на экскурсии во Дворце Независимости: когда ты видишь всё своими глазами – это совершенно другое-10

Виктор Ксензов, заведующий реанимационно-анестезиологическим отделением Сенненской центральной районной больницы:
Здесь совмещена такая грандиозность с нашим белорусским колоритом. Это сложно, мне кажется, потому что в каждом архитектурном сооружении вкраплена наша белорусская национальность. Ты видишь труд обычных людей, которые вложили столько не только своего труда, но и эмоций, столько своего таланта.

Белорусские медики на экскурсии во Дворце Независимости: когда ты видишь всё своими глазами – это совершенно другое-13

Дмитрий Пиневич, министр здравоохранения Беларуси:
Я полагаю, что не меньшей наградой была сегодняшняя экскурсия, которая позволила соприкоснуться с историей, в том числе с новейшей историей нашей страны, потому что система здравоохранения является одним из столпов социальных устоев нашего социально ориентированного государства. Полагаю, что мы являемся и историей, и сегодняшней страницей нашего суверенного государства, мы являемся будущим.

Белорусские медики на экскурсии во Дворце Независимости: когда ты видишь всё своими глазами – это совершенно другое-16

Как подчеркнул министр Дмитрий Пиневич, белорусская система здравоохранения выдержала удар пандемии COVID-19. Ведь наши медики в эти непростые полтора года борьбы с коронавирусной инфекцией не прекращали оказывать помощь по всем остальным профилям.

# Государственная социальная политика # общество # Людмила Бузель # Эльвира Шабанова # Виктор Ксензов # Дмитрий Пиневич # Фотофакт

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