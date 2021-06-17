Белорусские медики на экскурсии во Дворце Независимости: когда ты видишь всё своими глазами – это совершенно другое

Новости Беларуси. 17 июня на экскурсии во Дворце Независимости побывали врачи, медсестры, эпидемиологи, фельдшеры и даже водители скорой помощи. Всего около 100 человек из разных уголков нашей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Экскурсия в сердце белорусской государственности продлился больше часа и за это время оставила немало впечатлений. Фото из самого большого в нашей стране церемониального зала для приема гостей разлетались по всем соцсетям. Селфи делали и из залов, где принимались судьбоносные решения не только для Беларуси.

Людмила Бузель, специалист Белорусского общества Красного Креста:

Можно действительно своими глазами все увидеть. Одно дело, когда ты смотришь по телевизору. А когда видишь своими глазками – это совершенно другое. Можно и посмотреть, и потрогать, и присесть.

Эльвира Шабанова, медсестра Лидской узловой организации Белорусского общества Красного Креста:

Поражает наш Дворец Независимости своей масштабностью, красотой. Когда еще попадешь, как говорится.

Виктор Ксензов, заведующий реанимационно-анестезиологическим отделением Сенненской центральной районной больницы:

Здесь совмещена такая грандиозность с нашим белорусским колоритом. Это сложно, мне кажется, потому что в каждом архитектурном сооружении вкраплена наша белорусская национальность. Ты видишь труд обычных людей, которые вложили столько не только своего труда, но и эмоций, столько своего таланта.

Дмитрий Пиневич, министр здравоохранения Беларуси:

Я полагаю, что не меньшей наградой была сегодняшняя экскурсия, которая позволила соприкоснуться с историей, в том числе с новейшей историей нашей страны, потому что система здравоохранения является одним из столпов социальных устоев нашего социально ориентированного государства. Полагаю, что мы являемся и историей, и сегодняшней страницей нашего суверенного государства, мы являемся будущим.