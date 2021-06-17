Алёна Родовская: «Патриот – тот, кто искренне желает, чтобы его родная страна стала лучше и сильнее»

Новости Беларуси. Важная, сложная и просто ювелирная тема – воспитание подрастающего поколения. Еще один авторский взгляд в программе Новости «24 часа» на СТВ. Рассуждает ведущая общественно-политического ток-шоу «Будни» на «Альфа Радио» Алена Родовская.

Алена Родовская:

О том, что патриотизм надо воспитывать с детства, говорится уже давно. Дети – это наши будущие избиратели, которые всю нужную и ненужную информацию получают в интернете. Президент сказал: работайте с подростками и молодежью, воспитывайте патриотов. Согласна. Наши дети должны быть готовы к самостоятельной жизни и понимать, где правда, а где ложь. В каждой стране, где произошли цветные революции, случился и переворот сознания. В Украине нацисты стали героями, в Прибалтике разрешены марши эсэсовцев. Нашу страну не получилось сломать, но наши дети стали живыми свидетелями того, что пытались. И как пытались. Теперь пришло время им объяснять.

Алена Родовская:

Министр образования Игорь Карпенко недавно сообщил, что военруки вернутся в школы Беларуси. Из своего советского детства я запомнила, что уроки были очень скучными, но как помогали ветеранам, как ходили в парады и как ездили в Хатынь, помню очень хорошо. Нам, взрослым, стоит понимать: очень важно не вернуться назад, а понимать, что те люди, которые возьмут на себя обязанность военно-патриотического воспитания в школах, не просто отрабатывали свои часы, а знали историю и умели интересно об этом рассказывать. Алена Родовская:

А еще говорить о том, что происходит сейчас. Современные уроки политологии, назовем это так. Почему этот Telegram-канал признан экстремистским и какое наказание, например, грозит тем, кто оскорбляет в Сети? Только так, а не иначе.

Алена Родовская:

Наверное, любой человек согласится с тем, что настоящий патриот – не тот, кто беспрестанно бравирует патриотическими лозунгами. И не тот, кто пафосно рассказывает о своей любви к Родине, не принося и даже не пытаясь принести ей никакой пользы. Патриот – тот, кто искренне желает, чтобы его родная страна стала лучше и сильнее. А сегодня молодежь не особо понимает, зачем держаться за историю и идти в будущее, «вывернув голову назад». Мол, зачем постоянно вспоминать прошлые победы, в том числе и Великую Отечественную. Она не должна стать для наших детей чем-то далеким и нереальным. Она всегда должна быть для них живой, чтобы понимать, какой ценой дается мирное небо над головой.