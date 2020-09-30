Отправиться в путешествие всей семьёй. В Минской области стартовал тревел-проект

Новости Беларуси. Семейный дилижанс: в Минской области стартовал необычный тревел-проект. В нем могут принять участие учащиеся школ, гимназий, колледжей и лицеев области, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Новости Беларуси. Семейный дилижанс: в Минской области стартовал необычный тревел-проект. В нем могут принять участие учащиеся школ, гимназий, колледжей и лицеев области, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Мальчики и девочки вместе с родителями должны отправиться в путешествие или турпоход по интересным местам области. Затем заполнить дневник путешественника и рассказать жюри о своих приключениях в виде творческой презентации.
Татьяна Цвирко, начальник отдела социальной и воспитательной работы Главного управления по образованию Миноблисполкома:
У кожным нашым раёне ёсць знакамітыя рэчы. У даным выпадку мы не гаворым пра нейкія рэчы ў гістарычным кантэксце. Выклікаць цікавасць да экскурсійнай дзейнасці можа і нават самы звычайны, скажам так, геаграфічны аб`ект: ручэй, напрыклад, ці нейкі помнік культуры, ці, напрыклад, маляўнічае і жывапіснае месца. Не бывае не жывапісных куточкаў. Трэба пра іх ведаць, іх знаходзіць і папулярызаваць.
Соревнования складываются из трех этапов. На первом лучших будут выбирать на уровне учебных заведений. Этот тур будет продолжаться до декабря. Затем финалисты встретятся на районном этапе. Его победители отправятся на областной финал, где будут бороться за Гран-при.
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