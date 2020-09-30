Отправиться в путешествие всей семьёй. В Минской области стартовал тревел-проект

Новости Беларуси. Семейный дилижанс: в Минской области стартовал необычный тревел-проект. В нем могут принять участие учащиеся школ, гимназий, колледжей и лицеев области, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Мальчики и девочки вместе с родителями должны отправиться в путешествие или турпоход по интересным местам области. Затем заполнить дневник путешественника и рассказать жюри о своих приключениях в виде творческой презентации.