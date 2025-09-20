Сельские игровые автоматы, байкеры и трактор-шоу – как Волковыск отметил праздник хлеборобов?

Чествование лидеров жатвы, праздничное шествие тружеников села, трактор-шоу, выставки, концерты. В Минской и Гродненской областях отмечают главный праздник хлеборобов «Дожинки». Древние и самобытные Заславль и Волковыск принимают многочисленных гостей и самых заслуженных аграриев.

Ведь именно эти две области совершили настоящий урожайный прорыв для страны, собрав напару почти 4 из 9 миллионов тонн зерна и рапса.

Заславль и Волковыск, которые принимают праздник хлеба, – города-юбиляры, поэтому подарки как нельзя кстати. Заславль отметил 1040-летие, Волковыск всего на 20 лет моложе и уже не первый раз принимает фестиваль.

После подготовки к «Дожинкам» оба исторических центра заметно помолодели – обновились фасады, выровнялись дороги, стало больше зелени и цветов. Это уже добрая многолетняя традиция.