Сельские игровые автоматы, байкеры и трактор-шоу – как Волковыск отметил праздник хлеборобов?
Чествование лидеров жатвы, праздничное шествие тружеников села, трактор-шоу, выставки, концерты. В Минской и Гродненской областях отмечают главный праздник хлеборобов «Дожинки». Древние и самобытные Заславль и Волковыск принимают многочисленных гостей и самых заслуженных аграриев.
Ведь именно эти две области совершили настоящий урожайный прорыв для страны, собрав напару почти 4 из 9 миллионов тонн зерна и рапса.
Заславль и Волковыск, которые принимают праздник хлеба, – города-юбиляры, поэтому подарки как нельзя кстати. Заславль отметил 1040-летие, Волковыск всего на 20 лет моложе и уже не первый раз принимает фестиваль.
После подготовки к «Дожинкам» оба исторических центра заметно помолодели – обновились фасады, выровнялись дороги, стало больше зелени и цветов. Это уже добрая многолетняя традиция.
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На широкую ногу, гостеприимно с размахом. В центре нарядного Волковыска – герои дня в праздничном шествии. Хлеборобы, лучшие труженики из всех районов Гродненской области. Возглавляет колонну хранительница полей в сопровождении байкеров.
Я богиня урожая – Житница – представляю Гродненскую область. Хочу пожелать нашим аграриям дальнейших успехов и богатого урожая в следующем году.
Масштабный праздник за труды: каравай Гродненской области – более миллиона 700 тысяч тонн зерна, с учетом рапса. Заслуга их – людей, которые кормят страну: механизаторов, водителей, агрономов, операторов. Пришлось бороться за каждое зернышко, а убирать между дождями. В итоге регион смог добиться лучшей урожайности в стране. На сцене – награды передовикам.
Подворья, концерты и фудкорты! В Волковыске празднуют «Дажынкi».
В областном соревновании на первом месте аграрии Гродненского района, серебро взял Щучинский, бронзу – Кореличский. Оценили и помощь от людей в погонах, которые на время жатвы садились за комбайны.
Александр Вольфович, государственный секретарь Совета Безопасности Беларуси:
Военные тоже принимали участие в уборке урожая. Более 100 человек, несколько взводов было сформировано, и убирали, более 115 тысяч тонн зерна было перевезено военнослужащими в различных районах. Помимо военнослужащих, с нашими аграриями трудились и милиционеры, и сотрудники МЧС. Буквально недавно мы отметили совсем молодой для нашей страны праздник – День народного единства. Как раз этот фестиваль и характеризует, что мы все едины. Нужно убирать хлеб – мы все, независимо от профессий и своих специальностей, помогаем нашим аграриям.
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