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В Минске прошли последние в 2025 году районные соревнования по велоспорту «Першы ровар»

20 сентября 2025 17:20
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За эмоциями и победами на велосипеде сегодня устремились сотни юных спортсменов. В Минске в последний раз в 2025 году прошли районные соревнования «Першы ровар», рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Минске прошли последние в 2025 году районные соревнования по велоспорту «Першы ровар»-2

Около 800 юных участников, представляющих школы и гимназии Первомайского и Советского районов столицы, сразились в финале велогонки. Ребятам предстояло продемонстрировать навыки фигурного вождения и езды на скорость. Для болельщиков – фудкорты и интерактивные площадки.

В Минске прошли последние в 2025 году районные соревнования по велоспорту «Першы ровар»-4

Дарья Езерская, учащаяся гимназии № 11 имени И.Д. Черняховского Минска:
Я люблю велосипед, потому что мы с папой все время на нем гоняем. Я хочу выиграть первое место и добиться того, чтобы мои родители мной гордились.

В Минске прошли последние в 2025 году районные соревнования по велоспорту «Першы ровар»-6

Тимур Статкевич, учащийся средней школы № 84 Минска:
Впервые я пришел и занял первое место в первом заезде. Теперь я пойду в полуфинал и тоже планирую выиграть.

В Минске прошли последние в 2025 году районные соревнования по велоспорту «Першы ровар»-8

Максим Воропай, начальник главного управления спорта и туризма Мингорисполкома:
Это все больше и больше нравится нашим ребятишкам, которые делают первые шаги в велосипедном спорте, и в дальнейшем мы отбираем самых лучших.

Финал осеннего сезона спортивного праздника пройдет 11 октября в «Минск-Арене». Лучшие юные велосипедисты продемонстрируют свои достижения и получат заслуженные награды. 

# Спортивный праздник # Спортивные соревнования

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