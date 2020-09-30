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Две имиджевые остановки МЧС появились в Крупках

30 сентября 2020 13:46
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Новости Беларуси. В Крупках появились две имиджевые остановки МЧС. Это одна из форм работы спасателей по профилактике чрезвычайных ситуаций, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Две имиджевые остановки МЧС появились в Крупках-1

Так, на улице Советской возле гимназии можно во время ожидания автобуса выучить или повторить правила безопасного поведения в доме, лесу, на улице и вблизи водоемов.

Две имиджевые остановки МЧС появились в Крупках-4

А на остановке «Больница» наглядно показано, каких правил необходимо придерживаться при наведении порядка на придомовом участке, и что делать при пожаре.

Две имиджевые остановки МЧС появились в Крупках-7

Дмитрий Тур, начальник Крупского РОЧС:
Это новая форма, когда люди могут, ожидая общественный транспорт, почерпнуть для себя информацию, какие действия можно предпринимать, какие действия лучше не предпринимать для того, чтобы находиться как можно более в безопасном состоянии. Ну и, конечно же, информация о том, что необходимо делать, если попал в ту или иную чрезвычайную ситуацию.

В дальнейшем мы планируем продолжать эту работу. В этом году планируется оборудовать еще два остановочных пункта на такую же тематику.

Мы фиксируем на протяжении трех лет на территории нашего района снижение количества пожаров и погибших, что, конечно же, отрадно. Мы видим, что работа, которую мы активизировали по пропаганде, по обучению населения, все-таки дает свои плоды.

Две имиджевые остановки МЧС появились в Крупках-10

Кроме того, в имиджевом уголке безопасности городского парка установили необычный арт-объект. Около скамейки МЧС появилась фигура спасателя со специальным оборудованием: пожарной колонкой и колоколом. Он сделан из старого огнетушителя. Его перелив слышен по всему парку. Этот звук напоминает о правилах безопасности.

# МЧС Беларуси # общество # Дмитрий ТУР # Фотофакт

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