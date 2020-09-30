Обрабатывают по ночам спецрастворами. Как в Минске дезинфицируют места общего пользования?

Новости Беларуси. Защита от вирусов. В Минске продолжается дезинфекция мест большого скопления людей, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Эту работу начали в марте и на протяжении полугода проводят ежедневно.
Новости Беларуси. Защита от вирусов. В Минске продолжается дезинфекция мест большого скопления людей, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Эту работу начали в марте и на протяжении полугода проводят ежедневно.
Коммунальные службы, на которые возложена задача по санитарной обработке городских улиц, выполняют дезинфекцию по ночам. Так, остановки общественного транспорта обрабатывают специальными растворами. Они безвредны для человека, но полностью уничтожают опасные бактерии. Также антисептик наносят на перила, скамейки и другие поверхности, до которых дотрагиваются горожане.
Отдельное внимание – чистоте салонов транспорта. В период сезона простуд и гриппа работу активизируют.