Обрабатывают по ночам спецрастворами. Как в Минске дезинфицируют места общего пользования?

Коммунальные службы, на которые возложена задача по санитарной обработке городских улиц, выполняют дезинфекцию по ночам. Так, остановки общественного транспорта обрабатывают специальными растворами. Они безвредны для человека, но полностью уничтожают опасные бактерии. Также антисептик наносят на перила, скамейки и другие поверхности, до которых дотрагиваются горожане.