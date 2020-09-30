Генпрокуратура отреагирует на все факты несвоевременной выплаты заработной платы

Проверки по этому направлению усилятся. В 2020 году их уже проведено свыше 80. По результатам почти 300 виновных привлечены к ответственности. Такая работа дает результат. Если в конце 2019 года задолженность по зарплате имели 114 организаций, то сейчас таких всего 13. Пристальное внимание прокуроры уделят случаям, когда трудовой контракт безосновательно заменяется договором подряда.

Марина Попова, начальник отдела по надзору за соблюдением прав и свобод граждан Генеральной прокуратуры Беларуси:

Имеется немало случаев, когда выполнение работ, носящих постоянный характер, вместо надлежаще заключенного трудового договора, контракта было оформлено договором подряда. При этом работники не всегда в полной мере знают свои права и возможности и не всегда понимают, что, заключая договор подряда, они лишаются важных гарантий, таких как право на отпуск, выплаты, связанные с ним, предусмотренная коллективным договором материальная помощь, оплата больничных листов и многое другое.

Генеральная прокуратура призывает граждан обращаться в случае ущемления трудовых прав. Каждая ситуация будет рассмотрена досконально. В ведомстве также обратили внимание на то, что проверки пройдут и на небольших предприятиях, которые ранее не попадали в поле зрения.