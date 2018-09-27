Прямой эфир

Отопление в Минске включат 28 сентября

27 сентября 2018 17:40
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Циклон «Фабьен» (подробнее здесь) принес в Беларусь не только стремительное начало осени, но и горячую новость для минчан. Уже 28 сентября в столице стартует отопительный сезон, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Отопление в Минске включат 28 сентября-1

Такое решение приняли в столичной мэрии с учетом неблагоприятного прогноза погоды. Сперва тепло начнет поступать в школы, детские сады и больницы.

Ещё один месяц лета. Метеорологи Беларуси рассчитали, как изменится климат в стране

Отопление в Минске включат 28 сентября-4

Перенос сроков связан с ранним и резким похолоданием. На этой неделе столбик термометра несколько раз опускался ниже 10ºС, так что реакция со стороны ЖКХ не заставила себя долго ждать. Уже с 1 октября тепло начнут подавать в жилой фонд, общежития и гостиницы. К слову, в 2017 году отопительный сезон в столице стартовал на неделю позже.

# Отопительный сезон # общество # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Засада, эстафета и дуэльная стрельба. Межведомственное соревнование среди спецподразделений состоялось в Беларуси
27 сентября 2018 13:56

Засада, эстафета и дуэльная стрельба. Межведомственное соревнование среди спецподразделений состоялось в Беларуси

Около 650 военнообязанных поступят на службу: военкоматы Беларуси начали призыв из запаса
27 сентября 2018 10:52

Около 650 военнообязанных поступят на службу: военкоматы Беларуси начали призыв из запаса

Порядка 100 самолётов участвуют в тренировке системы ПВО стран СНГ
27 сентября 2018 07:53

Порядка 100 самолётов участвуют в тренировке системы ПВО стран СНГ