Отопление в Минске включат 28 сентября

Новости Беларуси. Циклон «Фабьен» (подробнее здесь ) принес в Беларусь не только стремительное начало осени, но и горячую новость для минчан. Уже 28 сентября в столице стартует отопительный сезон, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Перенос сроков связан с ранним и резким похолоданием. На этой неделе столбик термометра несколько раз опускался ниже 10ºС, так что реакция со стороны ЖКХ не заставила себя долго ждать. Уже с 1 октября тепло начнут подавать в жилой фонд, общежития и гостиницы. К слову, в 2017 году отопительный сезон в столице стартовал на неделю позже.