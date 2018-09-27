Порядка 100 самолётов участвуют в тренировке системы ПВО стран СНГ

Новости Беларуси. Порядка 100 самолетов принимают участие в тренировке объединенной системы ПВО стран-участниц СНГ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Командный пункт манёвров расположен в центре управления Воздушно-космическими силами в Москве. 27 сентября отрабатываются действия в случае нарушения воздушной границы, при угоне самолетов и оказание помощи терпящим бедствие.

К отработке задач с самого утра приступили более 130 командных пунктов Беларуси, Армении, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана и Узбекистана. В учении задействованы истребители, штурмовики, бомбардировщики, включая дальнюю авиацию, и вертолеты 7-ми стран. Подключены и расчеты зенитчиков, выделенные в состав объединенной системы.