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Порядка 100 самолётов участвуют в тренировке системы ПВО стран СНГ

27 сентября 2018 07:53
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Новости Беларуси. Порядка 100 самолетов принимают участие в тренировке объединенной системы ПВО стран-участниц СНГ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Порядка 100 самолётов участвуют в тренировке системы ПВО стран СНГ-1

Командный пункт манёвров расположен в центре управления Воздушно-космическими силами в Москве. 27 сентября отрабатываются действия в случае нарушения воздушной границы, при угоне самолетов и оказание помощи терпящим бедствие.

Порядка 100 самолётов участвуют в тренировке системы ПВО стран СНГ-4

К отработке задач с самого утра приступили более 130 командных пунктов Беларуси, Армении, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана и Узбекистана. В учении задействованы истребители, штурмовики, бомбардировщики, включая дальнюю авиацию, и вертолеты 7-ми стран. Подключены и расчеты зенитчиков, выделенные в состав объединенной системы.

# СНГ # общество # Фотофакт

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