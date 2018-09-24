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На Беларусь обрушился циклон «Фабьен»: на юге страны без электричества остаются десятки деревень

24 сентября 2018 12:03
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Новости Беларуси. Циклон «Фабьен», который с дождями обрушился на Беларусь, сейчас свирепствует на юге страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На Беларусь обрушился циклон «Фабьен»: на юге страны без электричества остаются десятки деревень-1

В Брестской области из-за сильного ветра без электричества остаются десятки деревень. Ливень не утихает со вчерашнего вечера. О сложных условиях заранее предупреждали спасатели и синоптики.

Оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра объявлен в Беларуси на 24-25 сентября

# Погода в Беларуси # общество # Фотофакт

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