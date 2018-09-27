Около 650 военнообязанных поступят на службу: военкоматы Беларуси начали призыв из запаса

Новости Беларуси. Проверка боеготовности армии: военкоматы начали призыв из запаса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. За несколько дней на службу заступят порядка 650 военнообязанных. Будет привлечено также около 20 единиц техники гражданских организаций.

Игорь Кивачук, военнообязанный:

Я с оружием на «ты», а не на «вы», поэтому мне как-то хочется даже вспомнить. Тем более, по штату я был пулеметчик-гранатометчик и снайпера иногда замещал. Я думаю, у меня всё получится.

Напомним, первый этап проверки Вооруженных Сил проходил весной. Тогда из резерва были отозваны почти 2 тысячи человек.