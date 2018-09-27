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Около 650 военнообязанных поступят на службу: военкоматы Беларуси начали призыв из запаса

27 сентября 2018 10:52
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Новости Беларуси. Проверка боеготовности армии: военкоматы начали призыв из запаса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. За несколько дней на службу заступят порядка 650 военнообязанных. Будет привлечено также около 20 единиц техники гражданских организаций.

Около 650 военнообязанных поступят на службу: военкоматы Беларуси начали призыв из запаса-1

Цель такой проверки – определить способность командиров управлять подчиненными воинскими частями и умение выполнять поставленные задачи. Завершится контроль проведением штабных тренировок и тактико-специальных учений.

Около 650 военнообязанных поступят на службу: военкоматы Беларуси начали призыв из запаса-4

Игорь Кивачук, военнообязанный:
Я с оружием на «ты», а не на «вы», поэтому мне как-то хочется даже вспомнить. Тем более, по штату я был пулеметчик-гранатометчик и снайпера иногда замещал. Я думаю, у меня всё получится.

Напомним, первый этап проверки Вооруженных Сил проходил весной. Тогда из резерва были отозваны почти 2 тысячи человек.

# Вооруженные силы Республики Беларусь # общество # Фотофакт

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