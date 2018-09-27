Засада, эстафета и дуэльная стрельба. Межведомственное соревнование среди спецподразделений состоялось в Беларуси

Новости Беларуси. Впервые участие в силовых стартах приняли команды из России и Узбекистана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Позади у элитных отрядов почти два десятка тактических и огневых упражнений. Заключительный этап – дуэльная стрельба – состоялся 27 сентября на базе 5-й отдельной бригады. Отметим, соревнования среди элитных отрядов проходят шестой год подряд. Боевые упражнения организаторы обновляют ежегодно. Специфика во многом зависит от местности.