Прямой эфир

Засада, эстафета и дуэльная стрельба. Межведомственное соревнование среди спецподразделений состоялось в Беларуси

27 сентября 2018 13:56
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Впервые участие в силовых стартах приняли команды из России и Узбекистана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Засада, эстафета и дуэльная стрельба. Межведомственное соревнование среди спецподразделений состоялось в Беларуси-1

Засада, эстафета и дуэльная стрельба. Межведомственное соревнование среди спецподразделений состоялось в Беларуси-3

Позади у элитных отрядов почти два десятка тактических и огневых упражнений. Заключительный этап – дуэльная стрельба – состоялся 27 сентября на базе 5-й отдельной бригады.

Отметим, соревнования среди элитных отрядов проходят шестой год подряд. Боевые упражнения организаторы обновляют ежегодно. Специфика во многом зависит от местности.

Засада, эстафета и дуэльная стрельба. Межведомственное соревнование среди спецподразделений состоялось в Беларуси-6

Станислав Зась, государственный секретарь Совета безопасности Беларуси:
В ходе этих дней в достаточно сложных условиях участники продемонстрировали высокий уровень профессионального мастерства и показали отличные результаты.

Конечно, это хорошее мероприятие, достаточно эффективная форма совместной подготовки, которая позволяет обмениваться опытом, развивает взаимодействие между бойцами и подразделениями.

Участие в соревнованиях приняли 11 команд. В общем зачете первое и второе место заняли подразделения сил специальных операций. Третье место – у «Алмаза».

# Вооруженные силы Республики Беларусь # общество # Станислав Зась # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Около 650 военнообязанных поступят на службу: военкоматы Беларуси начали призыв из запаса
27 сентября 2018 10:52

Около 650 военнообязанных поступят на службу: военкоматы Беларуси начали призыв из запаса

Порядка 100 самолётов участвуют в тренировке системы ПВО стран СНГ
27 сентября 2018 07:53

Порядка 100 самолётов участвуют в тренировке системы ПВО стран СНГ

«Интеллигент» Лёлик. В Витебском зоопарке появился самец белой ламы
27 сентября 2018 07:28

«Интеллигент» Лёлик. В Витебском зоопарке появился самец белой ламы