Засада, эстафета и дуэльная стрельба. Межведомственное соревнование среди спецподразделений состоялось в Беларуси

Новости Беларуси. Впервые участие в силовых стартах приняли команды из России и Узбекистана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Впервые участие в силовых стартах приняли команды из России и Узбекистана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Позади у элитных отрядов почти два десятка тактических и огневых упражнений. Заключительный этап – дуэльная стрельба – состоялся 27 сентября на базе 5-й отдельной бригады.
Отметим, соревнования среди элитных отрядов проходят шестой год подряд. Боевые упражнения организаторы обновляют ежегодно. Специфика во многом зависит от местности.
Станислав Зась, государственный секретарь Совета безопасности Беларуси:
В ходе этих дней в достаточно сложных условиях участники продемонстрировали высокий уровень профессионального мастерства и показали отличные результаты.
Конечно, это хорошее мероприятие, достаточно эффективная форма совместной подготовки, которая позволяет обмениваться опытом, развивает взаимодействие между бойцами и подразделениями.
Участие в соревнованиях приняли 11 команд. В общем зачете первое и второе место заняли подразделения сил специальных операций. Третье место – у «Алмаза».