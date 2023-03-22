«Отметили хорошо, шумно». Как отпраздновали 85-летие Октябрьский, Советский и Заводской районы?

Общий праздник для четверти жителей Минска. Три района столицы в пятницу отметили юбилей – 85 лет. Отличный повод поговорить о достижениях, перспективах Советского, Октябрьского и Заводского районов. Сегодня гостями программы «Большой город» на СТВ стали главы администраций. Екатерина Забенько, СТВ:

Как отметили?

Сергей Масляк, глава администрации Заводского района:

Отметили хорошо, шумно, весело, как это всегда и делали заводчане. Было немножко грустно расставаться как и с нашими гостями, ветеранами, так и с представителями различных регионов Российской Федерации, которые были на нашем празднике. Мы понимаем, что 85 лет – это уже часть истории.

Сергей Хильман, глава администрации Советского района:

Торжественные мероприятия, посвященные 85-летию Советского района, прошли. Кульминацией этого праздника был торжественный концерт в Белгосфилармонии. Конечно, поздравить нас приехали наши друзья из Российской Федерации. Делегации из 5 регионов России. Хочется рассказать, что на прошлой неделе у нас прошел крупный бизнес-форум на площадке нашего научно-технологического парка «Политехник», где принимали участие гости из Российской Федерации. Там была представлена инновационная продукция предприятий нашей столицы, не только Советского района. Впереди большой промежуток этого года, поэтому еще много мероприятий, интересных событий пройдет в нашем районе.