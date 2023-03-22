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Медучреждения Беларуси подтвердили высокий международный статус

22 марта 2023 14:31
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Новости Беларуси. Международный знак качества. 31 медицинское учреждение страны получило статус «Больница, доброжелательная к ребенку». Здесь созданы все необходимые условия для начала успешного кормления малыша грудным молоком матери, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Медучреждения Беларуси подтвердили высокий международный статус-1

Ежегодно в Беларуси рождается более 100 тысяч детей. Грудное молоко было, есть и остается оптимальным продуктом для новорожденного. Начиная с 1991 года, в больницах почти всех стран, в том числе и в Беларуси, реализуется инициатива «Больница доброжелательного отношения к ребенку», основной целью которой является защита, содействие и поддержка грудного вскармливания. В Беларуси почетный статус подтвердило 31 учреждение здравоохранения. Среди них – четыре столичные организации. Родильные дома № 1, 2, 5 и РНПЦ «Мать и дитя», что подтверждает высокий уровень родовспоможения в Минске.

Медучреждения Беларуси подтвердили высокий международный статус-4

Дмитрий Лазарь, заместитель начальника главного управления, начальник отдела медицинской помощи матерям и детям Министерства здравоохранения Беларуси:
Разработан ряд мероприятий, которые должны поддерживать убежденность матери кормить своего ребенка грудью. Также обучение матери кормлению грудью, поддерживание грудного вскармливания, установление доминанты грудного вскармливания. Очень много требований, которые должны выполняться. И, конечно же, к этому всегда подходят профессионально.

Медучреждения Беларуси подтвердили высокий международный статус-7

Анна Симченко, заведующая мониторинговым информационно-методическим отделением детского здоровья РНПЦ «Мать и дитя»:
Реализация инициативы – это поддержка грудного вскармливания на всех уровнях и этапах. Безусловно, сегодня все исследования нам говорят о том, что грудное материнское молоко – это идеальное питание для младенцев. Кроме того, это неотъемлемая часть репродуктивного цикла любой женщины. И безусловно, это бесценная инвестиция в здоровье ребенка.

Медучреждения Беларуси подтвердили высокий международный статус-10

Сегодня представители здравоохранения не остались в стороне от памятной для Беларуси даты – 80-летия хатынской трагедии. Павших почтили минутой молчания.

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# Учреждения здравоохранения # общество # Дмитрий Лазарь # Фотофакт

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