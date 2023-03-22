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Криотерапия, янтарная комната, массаж. Какие процедуры можно пройти в санатории «Ружанский»?

22 марта 2023 14:29
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Всем привет! На связи снова ружахуторяне. Помимо отдыха в санатории «Ружанском» я выбрала еще и лечение. А врачи помогли определиться с процедурами. Мне назначили четыре процедуры, и одна из них – криотерапия.

Расскажите, пожалуйста, как процедура влияет на организм?

Криотерапия, янтарная комната, массаж. Какие процедуры можно пройти в санатории «Ружанский»?-1

Денис Герасимович, главный врач ОАО «Санаторий «Ружанский»:
Криотерапия прекрасно подойдет тем, кто захочет перезагрузиться. Помещаясь в -80 градусов на три минуты, ты выходишь полностью преображенным.

Криотерапия, янтарная комната, массаж. Какие процедуры можно пройти в санатории «Ружанский»?-4

– Ну как?
– Бодрячком.

Криотерапия, янтарная комната, массаж. Какие процедуры можно пройти в санатории «Ружанский»?-7

Следующая процедура – акваролл. Акваролл представляет собой центрифугу со стеклянными шариками. Посмотрите, какие они классные.

Криотерапия, янтарная комната, массаж. Какие процедуры можно пройти в санатории «Ружанский»?-10

Погружаю ноги – и 10 минут я на берегу океана.

Криотерапия, янтарная комната, массаж. Какие процедуры можно пройти в санатории «Ружанский»?-13

От массажа стоп – к массажу всего тела. За 15 минут я получу массаж всего тела. Это просто блаженство!

Криотерапия, янтарная комната, массаж. Какие процедуры можно пройти в санатории «Ружанский»?-16

Еще одна процедура, которую порекомендовал мне врач, – янтарная комната. Ничего подобного я не слышала и не видела. Благодаря сочетанию янтаря и соли укрепляется здоровье, улучшается психологическое и эмоциональное состояние организма. Говорят, янтарь привезли прямо из Калининграда.

Криотерапия, янтарная комната, массаж. Какие процедуры можно пройти в санатории «Ружанский»?-19

Хочу посоветовать вам курорт «Ружа Хутар» для лечения и оздоровления. Вы получите заряд бодрости и сил.

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# Реклама # общество # Денис Герасимович # Фотофакт

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