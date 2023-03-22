Криотерапия, янтарная комната, массаж. Какие процедуры можно пройти в санатории «Ружанский»?

Всем привет! На связи снова ружахуторяне. Помимо отдыха в санатории «Ружанском» я выбрала еще и лечение. А врачи помогли определиться с процедурами. Мне назначили четыре процедуры, и одна из них – криотерапия.

Расскажите, пожалуйста, как процедура влияет на организм?