От этой истории кровь стынет в жилах. Вот как фашисты пытались скрыть свои зверства

Новости Беларуси. Страшную судьбу Хатыни разделила и деревня Княжеводцы Мостовского района. 970 человек были казнены, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Страшную судьбу Хатыни разделила и деревня Княжеводцы Мостовского района. 970 человек были казнены, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Местные жители помогали партизанам, за что и стали жертвами фашистской жестокости. Ранним июльским утром 1943-го людей согнали в сараи, а после выводили по 10 человек и методично расстреливали возле вырытых ям. Дома жителей подожгли. Те, кто спрятался в постройках, горели заживо. А через год фашисты, предчувствуя проигрыш в войне и опасаясь возмездия, вернулись в деревню, раскопали могилы, облили их бензином и подожгли. Так жители Княжеводцев были уничтожены дважды.
Татьяна Обуховская, жительница Мостов:
Моя соседка, она была уроженка Княжеводцев, ей чудом каким-то удалось спастись. Она очень болела тяжело, всю жизнь вспоминала, как мама их спасала – маленьких детей, они убегали куда-то в лес. И, конечно, мне очень хочется, чтобы наши дети, наши внуки помнили об этой трагедии, потому что нет ничего важнее, чем мирное небо.
Весь ужас этой истории застыл в камне – на месте зверского преступления установлена скульптура «Скорбящая мать». Сегодня подножие мемориала утопает в цветах.
Валерия Шушпанова, участница Мостовского районного военно-патриотического клуба «Гвардеец»:
Я считаю, что это зверство. И во всяком случае, все будем надеяться, чтобы фашизм не возродился заново.
Александра Соломевич, жительница Мостов:
Хотелось бы, чтобы наше молодое поколение, наши дети знали о таких событиях, что такое происходило. И благодаря тому, что они будут знать, они будут еще больше ценить эту жизнь, ценить этот мир.
Александр Жуков, прокурор Гродненской области:
В ходе расследования уголовного дела много уделяется времени для установления каждого населенного пункта, который был частично или полностью уничтожен в годы оккупации фашистской Германии. При внесении новых деревень на нашей территории Гродненской области будет дополнено населенным пунктом Михалец Свислочского района.
Траурные митинги прошли во всех районах страны, где есть деревни-сестры Хатыни. Только в Гродненской области их еще недавно насчитывалось чуть больше 300, но, по последним данным, список вырос до 346.
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