От этой истории кровь стынет в жилах. Вот как фашисты пытались скрыть свои зверства

Новости Беларуси. Страшную судьбу Хатыни разделила и деревня Княжеводцы Мостовского района. 970 человек были казнены, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Местные жители помогали партизанам, за что и стали жертвами фашистской жестокости. Ранним июльским утром 1943-го людей согнали в сараи, а после выводили по 10 человек и методично расстреливали возле вырытых ям. Дома жителей подожгли. Те, кто спрятался в постройках, горели заживо. А через год фашисты, предчувствуя проигрыш в войне и опасаясь возмездия, вернулись в деревню, раскопали могилы, облили их бензином и подожгли. Так жители Княжеводцев были уничтожены дважды.

Татьяна Обуховская, жительница Мостов:

Моя соседка, она была уроженка Княжеводцев, ей чудом каким-то удалось спастись. Она очень болела тяжело, всю жизнь вспоминала, как мама их спасала – маленьких детей, они убегали куда-то в лес. И, конечно, мне очень хочется, чтобы наши дети, наши внуки помнили об этой трагедии, потому что нет ничего важнее, чем мирное небо.

Весь ужас этой истории застыл в камне – на месте зверского преступления установлена скульптура «Скорбящая мать». Сегодня подножие мемориала утопает в цветах.

Валерия Шушпанова, участница Мостовского районного военно-патриотического клуба «Гвардеец»:

Я считаю, что это зверство. И во всяком случае, все будем надеяться, чтобы фашизм не возродился заново.

Александра Соломевич, жительница Мостов:

Хотелось бы, чтобы наше молодое поколение, наши дети знали о таких событиях, что такое происходило. И благодаря тому, что они будут знать, они будут еще больше ценить эту жизнь, ценить этот мир.