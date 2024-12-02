Молодёжь Минской области посетила предприятие «БЕЛДЖИ»

Расширение и повышение эффективности целевой подготовки, а также мотивация молодежи к осознанному выбору. В Борисове прошел день предприятия, молодежь и соискатели посетили «БЕЛДЖИ», сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Расширение и повышение эффективности целевой подготовки, а также мотивация молодежи к осознанному выбору. В Борисове прошел день предприятия, молодежь и соискатели посетили «БЕЛДЖИ», сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Завод по сборке легковых автомобилей постоянно расширяет свое производство и, соответственно, нуждается в кадрах. Для посетителей организовали презентацию работы компании, экскурсии, знакомство с производственными процессами, а также социальной и культурной жизнью коллектива.
С «БЕЛДЖИ» познакомились порядка 90 выпускников колледжей Минской области. Ребят интересовали уровень зарплаты, наличие льгот у работников на покупку машины, обеспечение иногородних жильем и другие вопросы.
Анна Русак, начальник управления по занятости населения комитета по труду, занятости и социальной защите Миноблисполкома:
Приглашение потенциальных работников нанимателем на территории своей организации способствует, чтобы удовлетворить кадровый дефицит.
Численность сотрудников предприятия составляет чуть более 2 тысяч человек. Из них свыше 800 – молодые специалисты до 31 года.