Молодёжь Минской области посетила предприятие «БЕЛДЖИ»

Расширение и повышение эффективности целевой подготовки, а также мотивация молодежи к осознанному выбору. В Борисове прошел день предприятия, молодежь и соискатели посетили «БЕЛДЖИ», сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Завод по сборке легковых автомобилей постоянно расширяет свое производство и, соответственно, нуждается в кадрах. Для посетителей организовали презентацию работы компании, экскурсии, знакомство с производственными процессами, а также социальной и культурной жизнью коллектива.

С «БЕЛДЖИ» познакомились порядка 90 выпускников колледжей Минской области. Ребят интересовали уровень зарплаты, наличие льгот у работников на покупку машины, обеспечение иногородних жильем и другие вопросы.