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Молодёжь Минской области посетила предприятие «БЕЛДЖИ»

02 декабря 2024 14:11
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Расширение и повышение эффективности целевой подготовки, а также мотивация молодежи к осознанному выбору. В Борисове прошел день предприятия, молодежь и соискатели посетили «БЕЛДЖИ», сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Молодёжь Минской области посетила предприятие «БЕЛДЖИ»-2

Завод по сборке легковых автомобилей постоянно расширяет свое производство и, соответственно, нуждается в кадрах. Для посетителей организовали презентацию работы компании, экскурсии, знакомство с производственными процессами, а также социальной и культурной жизнью коллектива.

С «БЕЛДЖИ» познакомились порядка 90 выпускников колледжей Минской области. Ребят интересовали уровень зарплаты, наличие льгот у работников на покупку машины, обеспечение иногородних жильем и другие вопросы.

Молодёжь Минской области посетила предприятие «БЕЛДЖИ»-4

Анна Русак, начальник управления по занятости населения комитета по труду, занятости и социальной защите Миноблисполкома:
Приглашение потенциальных работников нанимателем на территории своей организации способствует, чтобы удовлетворить кадровый дефицит.

Молодёжь Минской области посетила предприятие «БЕЛДЖИ»-6

Численность сотрудников предприятия составляет чуть более 2 тысяч человек. Из них свыше 800 – молодые специалисты до 31 года.

# Предприятия Беларуси # Государственная политика в сфере воспитания детей и молодежи

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