Отличники и призёры олимпиад. Кочанова и Турчин вручили паспорта школьникам Минской области

Новости Беларуси. Тысячи школьников Минской области в торжественной обстановке получили паспорт. Главный документ вручили и 14-летним жителям Столбцовщины, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Каждому из них есть чем гордится. Это отличники учебы, участники конференций, победители и призеры различных соревнований, фестивалей и конкурсов. Символично, что свои первые паспорта ребята получили из рук главы верхней палаты парламента Натальи Кочановой и председателя Миноблисполкома Александра Турчина. Также каждому школьнику подарили экземпляр Конституции и книгу о Минской области.

Милена Манцевода, ученица гимназии № 1 Столбцов:

Это честь и большое счастье для меня, ведь мы, будущее поколение, будем делать все, чтобы Беларусь оставалась такой же молодой, процветающей и красивой страной.

Ярослав Симириков, ученик Заямновской средней школы:

Я участвовал во многих школьных конкурсах, играх по школьной теме. Ощущения необычные, гордость, что это первый документ, который я получил в таком необычном месте.