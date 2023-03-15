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Отличники и призёры олимпиад. Кочанова и Турчин вручили паспорта школьникам Минской области

15 марта 2023 20:31
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Новости Беларуси. Тысячи школьников Минской области в торжественной обстановке получили паспорт. Главный документ вручили и 14-летним жителям Столбцовщины, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Отличники и призёры олимпиад. Кочанова и Турчин вручили паспорта школьникам Минской области-1

Каждому из них есть чем гордится. Это отличники учебы, участники конференций, победители и призеры различных соревнований, фестивалей и конкурсов. Символично, что свои первые паспорта ребята получили из рук главы верхней палаты парламента Натальи Кочановой и председателя Миноблисполкома Александра Турчина. Также каждому школьнику подарили экземпляр Конституции и книгу о Минской области.

Отличники и призёры олимпиад. Кочанова и Турчин вручили паспорта школьникам Минской области-4

Милена Манцевода, ученица гимназии № 1 Столбцов:
Это честь и большое счастье для меня, ведь мы, будущее поколение, будем делать все, чтобы Беларусь оставалась такой же молодой, процветающей и красивой страной.

Отличники и призёры олимпиад. Кочанова и Турчин вручили паспорта школьникам Минской области-7

Ярослав Симириков, ученик Заямновской средней школы:
Я участвовал во многих школьных конкурсах, играх по школьной теме. Ощущения необычные, гордость, что это первый документ, который я получил в таком необычном месте.

Отличники и призёры олимпиад. Кочанова и Турчин вручили паспорта школьникам Минской области-10

К слову, мероприятие неслучайно прошло в стенах Столбцовской детской школы искусств. В 2022 году учреждение переехало в большое трехэтажное здание. На строительство объекта из бюджета было выделено более 4 миллионов рублей.

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# Молодежь Беларуси # общество # Наталья Кочанова # Александр Турчин # Фотофакт

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