Ловкость рук, юмор и обаяние. Фокусник раскрыл секреты известных трюков

Денис Лешков, фокусник:

Женщины-фокусницы есть, их не так много, как мужчин, но довольно много. Не так это распространено среди девушек. Существует много опасных фокусов с глотанием лезвий, с протыканием, мужчины смелее в этом плане.

Давайте я научу вас очень быстро собирать кубик Рубика. Как это сделать? Смотрите подробности в видео.