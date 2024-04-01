Ловкость рук, юмор и обаяние. Фокусник раскрыл секреты известных трюков

В чем секрет известных трюков? Поговорили с иллюзионистом.
В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Денис Лешков, фокусник.
Александр Меженный, ведущий:
Много ли женщин-фокусниц?
В чем секрет известных трюков? Поговорили с иллюзионистом.
В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Денис Лешков, фокусник.
Александр Меженный, ведущий:
Много ли женщин-фокусниц?
Денис Лешков, фокусник:
Женщины-фокусницы есть, их не так много, как мужчин, но довольно много. Не так это распространено среди девушек. Существует много опасных фокусов с глотанием лезвий, с протыканием, мужчины смелее в этом плане.
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