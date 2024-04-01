Рискуя жизнью спас своего командира и дошёл до Берлина. «Незабытые истории»
Трагедия Великой Отечественной. Нет ни одной белорусской семьи, которой бы не коснулась война. В год 80-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков телеканал СТВ собирает летопись из личных семейных историй. Дарья Калюка написала о своем прадедушке: Яковин Михаил Дмитриевич героически защищал Родину и штурмом брал Берлин.
«Яковин Михаил Дмитриевич родился в 1925 году в п. Победа, Хальчанского сельсовета Ветковского района Гомельской области в простой крестьянской семье, где было шестеро детей. Когда началась Великая Отечественная война ему не было и 16 лет: добровольно ушел в партизанский отряд, где выполнял боевые задачи по защите Родины. В 1943 году, когда Михаилу исполнилось 18 лет, был призван в действующую Красную Армию и после недолгого обучения был направлен на фронт. Начал службу в должности сапера 138 саперного батальона 18-ой саперной бригады, где продолжил борьбу за освобождение Советской Родины.
Юному солдату Михаилу Яковину старшие красноармейцы и бойцы доверяли как взрослому и брали в разведку на выполнение особо важных и опасных заданий по уничтожению фашистов.
За подвиги, совершенные в боях, неоднократно награждался высокими государственными наградами. Вот несколько эпизодов из его боевых действий:
При освобождении советскими войсками Волынской области Украины красноармеец Яковин Михаил Дмитриевич показал себя мужественным, трудолюбивым, стойким и отважным бойцом. 7-8 июля 1944 года советским танкам во время наступательных операций встретилось топкое непроходимое болото. Для пропуска необходимо было срочно строить гать вблизи вражеских формирований, вооруженных до зубов, которые вели интенсивный огонь из всех видов оружия. Михаил непрерывно выполнял работу по подноске подручных материалов для строительства гати – пропускного моста для прохождения танков в заболоченной местности.
Приказ был выполнен досрочно, танки и артиллерия прорвались вперед. Михаил Яковин принимал участие и в других танковых операциях, где всегда отличался храбростью, смелостью и отвагой.
14 июля 1944 года Президиумом Верховного Совета Союза СССР за образцовое выполнение боевых заданий, проявленный при этом героизм, доблесть и мужество, сапер 138 саперного батальона, Яковин Михаил Дмитриевич награжден государственной наградой СССР, медалью «За боевые заслуги».
Второй эпизод проявленного мужества и героизма в борьбе с фашистами:
Отделение, в состав которого входил Яковин Михаил Дмитриевич, выполняло боевое задание по инженерной разведке мостов по реке Одер в городе Грайфенгаген. Разведка протекала в сложной боевой обстановке. Мосты обстреливались оружейно-пулеметным огнем противника с противоположного берега. Михаил задание выполнил и добыл ценные сведения для командования. Во время разведки командир взвода упал с моста в реку Одер. Быстрым течением реки стало относить командира взвода в сторону противника. Положение было крайне критичным, командир взвода мог погибнуть или попасть в плен к фашистам. Михаил не растерялся: побежал по берегу, схватил первую попавшуюся лодку и бросился спасать своего командира под прицельным огнем противника, рискуя собственной жизнью. Командир взвода был спасен.
За мужество и отвагу, проявленную при спасении своего командира, красноармеец Яковин Михаил Дмитриевич был награжден «Орденом Славы III степени». Дошел до Берлина. Награжден медалями «За взятие Берлина» и «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».
Подвиг каждого, кто встал на борьбу с фашизмом, не имеет срока давности. Приглашаем всех, кто помнит и знает о подвиге своих дедов и прадедов, принять участие в проекте. Ждем ваши рассказы на электронный адрес admin@ctv.by с указанием личных данных, номера телефона и адреса. Соберем альбом памяти вместе!