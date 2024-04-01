Рискуя жизнью спас своего командира и дошёл до Берлина. «Незабытые истории»

Трагедия Великой Отечественной. Нет ни одной белорусской семьи, которой бы не коснулась война. В год 80-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков телеканал СТВ собирает летопись из личных семейных историй. Дарья Калюка написала о своем прадедушке: Яковин Михаил Дмитриевич героически защищал Родину и штурмом брал Берлин.

«Яковин Михаил Дмитриевич родился в 1925 году в п. Победа, Хальчанского сельсовета Ветковского района Гомельской области в простой крестьянской семье, где было шестеро детей. Когда началась Великая Отечественная война ему не было и 16 лет: добровольно ушел в партизанский отряд, где выполнял боевые задачи по защите Родины. В 1943 году, когда Михаилу исполнилось 18 лет, был призван в действующую Красную Армию и после недолгого обучения был направлен на фронт. Начал службу в должности сапера 138 саперного батальона 18-ой саперной бригады, где продолжил борьбу за освобождение Советской Родины.

Юному солдату Михаилу Яковину старшие красноармейцы и бойцы доверяли как взрослому и брали в разведку на выполнение особо важных и опасных заданий по уничтожению фашистов.