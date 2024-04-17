Откуда пошло название города Толочин? Вот несколько версий

Город с большой историей. Земля под покровом Богородицы. Столица хрустящего фри и ароматных соков. Господин Толочин составит вам блестящую компанию на выходные. Начинаем обзор с центральной площади. Здесь можно согреться кофе и сделать сказочные кадры. А еще попросить достатка у богини жатвы и плодородия Толоки. Говорят, от этой красавицы пошло название города. Но версий немало, ведь этот край известен еще с 1433 года, рассказали в программе «Путевка BY».

Реконструкция стоянок и одежда древних людей. Что еще посмотреть в краеведческом музее Толочина? Подробности.