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Откуда пошло название города Толочин? Вот несколько версий

17 апреля 2024 12:49
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Город с большой историей. Земля под покровом Богородицы. Столица хрустящего фри и ароматных соков. Господин Толочин составит вам блестящую компанию на выходные. Начинаем обзор с центральной площади. Здесь можно согреться кофе и сделать сказочные кадры. А еще попросить достатка у богини жатвы и плодородия Толоки. Говорят, от этой красавицы пошло название города. Но версий немало, ведь этот край известен еще с 1433 года, рассказали в программе «Путевка BY».

Реконструкция стоянок и одежда древних людей. Что еще посмотреть в краеведческом музее Толочина? Подробности.

Откуда пошло название города Толочин? Вот несколько версий-1

Ирина Пикулик, директор Толочинского историко-краеведческого музея:
Одна из версий – толока. Тут проходил путь «из варяг в греки», и толокой сплавляли лес. Есть еще версия от слова «толчея» – ярмарка, то место, где делаются сделки, толкаются, продают что-то. Центральная площадь нашего города до 1957 года называлась Базарная площадь. По периметру стояли небольшие одноэтажные торговые дома. Сейчас это площадь называется 40 лет Октября.

Подробности в видео.

# История # общество # Ирина Пикулик # Анастасия Макеева

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