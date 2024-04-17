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Реконструкция стоянок и одежда древних людей. Что ещё посмотреть в краеведческом музее Толочина?

17 апреля 2024 12:51
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Драгоценный фонд! Музей Толочина – банк старины, импозантный памятник гражданской архитектуры конца XIX века, рассказали в программе «Путевка BY». Здесь разместилась богатейшая коллекция археологии. И если вы мечтали оказаться в Каменном веке, добыть огонь и поохотиться на мамонтов с нашими предками, вам точно сюда.

Реконструкция стоянок и одежда древних людей. Что ещё посмотреть в краеведческом музее Толочина?-1

Реконструкция древних стоянок перенесет на 10 тысяч лет до нашей эры. Директор музея Ирина Николаевна станет вашей ключницей в прошлое. Дресс-код кривичанки вашему вниманию.

Откуда пошло название города Толочин? Вот несколько версий – читайте здесь.

Реконструкция стоянок и одежда древних людей. Что ещё посмотреть в краеведческом музее Толочина?-4

Ирина Пикулик, директор Толочинского историко-краеведческого музея:
У нас это реконструкция по черепу женщины, которая захоронена в курганном могильнике Дроздово. Одежда льняная, обувь кожаная, называется поршни. Было много украшений. То, что можно видеть, – это из пяти курганных женских могильников возле деревни Дроздово XI века.

Реконструкция стоянок и одежда древних людей. Что ещё посмотреть в краеведческом музее Толочина?-7

Ирина Пикулик:
Это бусы желтого цвета из местного стекла, но там белая вставка – это горный хрусталь. Он был привезен откуда-то. Черная с позолотой – это северная Африка, возможно, Египет.

Подробности в видео.

# Музеи # общество # Ирина Пикулик # Анастасия Макеева

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