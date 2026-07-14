Молодежные сборные Беларуси по баскетболу 3х3 продолжают выступление в Лиге Наций

Молодежные сборные Беларуси по баскетболу 3х3 продолжают борьбу в Лиге Наций, сообщили в программе «СТВ-Спорт». 14 июля наши девушки оформили две виктории – сначала взяли верх над оппонентками из Японии – 18:16, а после досрочно завершили встречу против Сингапура – 21:12.

В вечерней сессии соотечественницы сыграют в финале игрового дня. 13 июля белоруски уже обыгрывали соперниц в решающем поединке, став победительницами первого тура соревнований. А вот мужская команда сначала с минимальным отставанием уступила сборной Новой Зеландии – 19:20, а после реабилитировалась в поединке с Сингапуром – 21:16.

Накануне подопечным Романа Гестя не было равных – они праздновали победу по итогам игрового дня. Отметим, для наших баскетболистов этот розыгрыш стал первым стартом после возвращения на международную арену. Соревнования же являются квалификационными к Кубку мира среди молодежных команд до 23 лет.