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Молодежные сборные Беларуси по баскетболу 3х3 продолжают выступление в Лиге Наций

14 июля 2026 11:23
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Молодежные сборные Беларуси по баскетболу 3х3 продолжают борьбу в Лиге Наций, сообщили в программе «СТВ-Спорт». 14 июля наши девушки оформили две виктории – сначала взяли верх над оппонентками из Японии – 18:16, а после досрочно завершили встречу против Сингапура – 21:12. 

В вечерней сессии соотечественницы сыграют в финале игрового дня. 13 июля белоруски уже обыгрывали соперниц в решающем поединке, став победительницами первого тура соревнований. А вот мужская команда сначала с минимальным отставанием уступила сборной Новой Зеландии – 19:20, а после реабилитировалась в поединке с Сингапуром – 21:16. 

Накануне подопечным Романа Гестя не было равных – они праздновали победу по итогам игрового дня. Отметим, для наших баскетболистов этот розыгрыш стал первым стартом после возвращения на международную арену. Соревнования же являются квалификационными к Кубку мира среди молодежных команд до 23 лет.

# Баскетбол

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