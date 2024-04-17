Более 5 млн российских туристов посетили Беларусь в 2023 году

Туристический поток между Беларусью и Россией достиг рекордных показателей. По итогам прошлого года нашу страну посетили свыше 5 миллионов гостей из соседней страны. Однако эта цифра не предел. Новые векторы развития туризма в эти дни обсуждают участники белорусско-российского конгресса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Страны активно работают над тем, чтобы пространство Союзного государства стало более комфортным для путешествий. Так, совместными усилиями практически завершена унификация законодательства в сфере туризма. Это позволит, например, минимизировать разницу в ценах на популярных у гостей объектах и упростит работу туроператоров. Кроме того, вскоре в Союзном государстве могут появиться новые патриотические и приграничные туры, а также речные круизы.

Дмитрий Басков, заместитель председателя Постоянной комиссии по образованию, науке, культуре и социальному развитию Совета Республики Национального собрания Беларуси:

У Союзного государства есть серьезная общность экономического и политического развития: язык, культура, традиции, ценности. Поэтому нужно всем вместе делать все возможное, чтобы внутренний туризм развивался и рос. Для этого у нас есть все возможности.

Артем Туров, председатель комиссии по молодежной политике, спорту и туризму Парламентского собрания Союза Беларуси и России:

Сейчас в условиях внешнего давления, ограничения внешнего выезда наших граждан очень важно выстраивать внутренний туризм. Мы видим, что после пандемии эти цифры растут практически в разы. Особенно это касается приграничных регионов России и Беларуси, где поток в несколько раз увеличился.