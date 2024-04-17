Почему появляется меланома? Врач рассказал, как сохранить здоровье кожи

«Королева опухолей», или самое агрессивное образование в онкологии – меланома. Такое злокачественное заболевание состоит из клеток меланоцитов, которые продуцируют меланин – пигмент, который защищает клетки кожи от солнечного излучения.

Руслан Лукьяновский, врач онколог-хирург медицинского центра «Мерси»:

Еще до недавнего времени эта опухоль была настолько не изучена, что кроме как раннее удаление и хирургическое лечение, никакого влияния на эту опухоль мы не имели. 30 лет назад в Республике Беларусь в год выявлялось примерно 60 случаев меланомы. В прошлом году их было выявлено 1 146. То есть за 30-летний период практически 20-кратный прирост.

Одним из основных факторов развития меланомы считается ультрафиолетовое излучение. Особое внимание своему здоровью стоит уделить любителям солярия. Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, риск возникновения меланомы кожи повышается на 75% в случае, если человек начинается пользоваться солярием до 30 лет.

Руслан Лукьяновский:

Бытует мнение, что меланома возникает из врожденных родинок. На самом деле это не так, это всего около 20 % меланомы, 80 % появляется на неизмененной коже в течение жизни человека. Особенно подвержены лица 20-40 лет, чаще всего в этом возрасте появляются новые образования на коже.