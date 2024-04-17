Почему появляется меланома? Врач рассказал, как сохранить здоровье кожи

«Королева опухолей», или самое агрессивное образование в онкологии – меланома. Такое злокачественное заболевание состоит из клеток меланоцитов, которые продуцируют меланин – пигмент, который защищает клетки кожи от солнечного излучения.
«Королева опухолей», или самое агрессивное образование в онкологии – меланома. Такое злокачественное заболевание состоит из клеток меланоцитов, которые продуцируют меланин – пигмент, который защищает клетки кожи от солнечного излучения.
Руслан Лукьяновский, врач онколог-хирург медицинского центра «Мерси»:
Еще до недавнего времени эта опухоль была настолько не изучена, что кроме как раннее удаление и хирургическое лечение, никакого влияния на эту опухоль мы не имели. 30 лет назад в Республике Беларусь в год выявлялось примерно 60 случаев меланомы. В прошлом году их было выявлено 1 146. То есть за 30-летний период практически 20-кратный прирост.
Одним из основных факторов развития меланомы считается ультрафиолетовое излучение. Особое внимание своему здоровью стоит уделить любителям солярия. Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, риск возникновения меланомы кожи повышается на 75% в случае, если человек начинается пользоваться солярием до 30 лет.
Руслан Лукьяновский:
Бытует мнение, что меланома возникает из врожденных родинок. На самом деле это не так, это всего около 20 % меланомы, 80 % появляется на неизмененной коже в течение жизни человека. Особенно подвержены лица 20-40 лет, чаще всего в этом возрасте появляются новые образования на коже.
Если вы заметили, что родинка изменила цвет, стала неравномерной или выпуклой, начала шелушиться, чесаться или кровоточить, это повод обратиться к онкологу. Как правило, такое образование не похоже на остальные по размеру, цвету и форме.
Руслан Лукьяновский:
Диагностика всегда начинается с осмотра. Мы оцениваем образование на коже, как менялась кожа по шкалам. Самое достоверное изучение этой опухоли – это дерматоскопия. Сегодня есть достаточно умная аппаратура, которая обладает мощным разрешением увеличительным, интеллектуальной базой, которая может сравнить выявленное образование с архивом, который имеется в этом оборудовании.
К сожалению, наследственный фактор тоже имеет значение. Если в вашей семье был зафиксирован рак кожи, ежегодной посещайте онколога и проходите дерматоскопию. Залог успеха излечения меланомы – это ее ранняя диагностика и удаление.
Руслан Лукьяновский:
Прогноз зависит от толщины этой опухоли. Если до 1 мм – практически 100-процентное излечение. Чем толще опухоль, тем хуже прогноз. Опухоль толщиной 4 мм – фатальный прогноз для человека. Чем раньше мы диагностируем при раннем обращении пациентов с изменениями родинок, тем дольше проживет этот человек.
*На правах рекламы.