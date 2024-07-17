Откуда пошло название города Старые Дороги? Узнали одну из версий

Красивый, самобытный и неповторимый. В почти 150 километрах от Минска расположился город Старые Дороги, которому в этом году 500 лет. За это время населенный пункт не только сохранил свою уникальность, но и добился успехов в экономике, спорте, культуре и образовании. Какая история у Старых Дорог и какими достижениями гордятся горожане? Об этом и не только рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ.

Впервые город Старые Дороги был письменно упомянут в 1524 году, когда в документах архива канцелярии Великого княжества Литовского летописец записал, что средь непроходимых болот и густых лесов, на пути из Слуцка на Бобруйск, находится небольшое село под названием Дороги. С этого началась история небольшого, но перспективного городка.

Екатерина Сидорок, старший научный сотрудник Стародорожского историко-этнографического музея:

Это первое письменное упоминание, именно от него начинаем считать дни рождения. История Стародорожского района неразрывно связана со строительством почтовых станций, строительством почтового тракта. Случилось так, что этот тракт прошел через это местечко Дороги, которые здесь и упоминаются. Строительство почтовой дороги дало толчок к экономическому, социальному развитию. Со временем из небольшого села Дороги вырос целый Стародорожский район.

Вокруг названия населенного пункта ходит множество легенд. Так, считается, что еще много столетий назад здесь была огромная топь и жили одни силачи, которые никого не боялись и ходили по болотам. Но со временем они исчезли. И потомки стали прокладывать на топкие места дороги. Так и назвали город. Спустя много лет рядом с местечком появилась деревенька с таким же названием. Так и стали называть по старшинству: Старые и Новые Дороги.