В Военную академию Беларуси в 2024 году планируют набрать около 700 человек

Как отмечают в приемных комиссиях, большинство абитуриентов высокомотивированные и давно определились с выбором будущей профессии. Например, в Военную академию Беларуси в 2024 году запланировано набрать около 700 человек, в том числе 37 девушек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как всегда, высокий конкурс и серьезная конкуренция. В вуз, который является главным носителем традиций военного образования, абитуриенты готовиться к поступлению начали еще зимой – подавали заявления через военкоматы и собирали нужные документы. Противовоздушная оборона, военная разведка и внутренние войска. В главной кузнице офицерских кадров предлагают обучение по семи основным направлениям.

Приступаю я на факультет связи автоматизированных систем управления. Встретил меня офицер, все доступно объяснил, позвал даже курсанта, который мне все рассказал, как проходит его обучение там, как проходит его жизнь. На мой взгляд, это очень даже престижная профессия. Много различных преимуществ у Военной академии.

Максим Журавлев, заместитель начальника Военной академии Беларуси:

Военная академия является не просто ведущим вузом в Республике Беларусь по военным специальностям. Это школа защитников Отечества, тех, кто в любое время, в любом месте готов защищать свою Родину, свой белорусский народ.

Особенность приемной кампании – сроки подачи документов в вузах силового блока дольше. Так, комиссия Военной академии будет принимать документы по 19 июля включительно.