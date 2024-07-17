В Беларуси вырастут выплаты по беременности и родам и уходу за ребёнком-инвалидом

В Беларуси вырастет ряд пособий. Речь идет о выплатах по беременности и родам, а также по уходу за ребенком-инвалидом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сейчас их размер составляет 50 % бюджета прожиточного минимума. В дальнейшем он будет равен минимальной заработной плате. Сейчас это 626 рублей. Увеличатся и выплаты для безработных будущих мам, которые состоят на учете в службе занятости. Сейчас размер пособия для них – 50 % бюджета прожиточного минимума, в перспективе он увеличится вдвое, но будет выплачиваться при условии, что период назначения пособия не больше шести месяцев с даты увольнения.

Анастасия Шохан, начальник управления правового регулирования социальной деятельности государства Министерства юстиции Беларуси:

8 июля подписан главой государства Закон Республики Беларусь «Об изменении законов по вопросам регулирования брачных и семейных отношений». Данный закон в первую очередь направлен на имплементацию норм декрета Президента Республики Беларусь № 18 в законы и кодексы Республики Беларусь. Необходимо отметить, что все нормы декрета Президента перенесены в закон без каких-либо существенных изменений. То есть все те правовые подходы, которые сегодня наработаны органами, которые ответственны за работу с детьми, они в законе сохранены. Претерпели изменения только отдельные нормы декрета.

Увеличатся и выплаты по уходу за ребенком-инвалидом. В месяц семья будет получать сумму, равную минимальной заработной плате. Сейчас выплачивается 50 % бюджета прожиточного минимума. Изменения начнут действовать с нового года.