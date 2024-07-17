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В Беларуси намолотили около 1,9 млн тонн зерна с учётом рапса

17 июля 2024 07:52
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Белорусские аграрии приближаются к намолоту второго миллиона тонн зерна с учетом рапса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси намолотили около 1,9 млн тонн зерна с учётом рапса-1

Менее 100 тысяч тонн остается до знакового рубежа. Уборочная кампания после урагана и обильных ливней, которые обрушились на Беларусь в выходные дни, нормализовалась. Наращивание темпов жатвы прогнозируют в Минсельхозпроде. Планируется, что в день урожай будут убирать с 45 тысяч гектаров посевов. Дополним, что на данный момент собран 1 миллион 322 тысячи тонн зерновых и зернобобовых культур, без малого 620 тысяч тонн озимого рапса.

# Уборочная кампания # общество

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