В Беларуси намолотили около 1,9 млн тонн зерна с учётом рапса

Менее 100 тысяч тонн остается до знакового рубежа. Уборочная кампания после урагана и обильных ливней, которые обрушились на Беларусь в выходные дни, нормализовалась. Наращивание темпов жатвы прогнозируют в Минсельхозпроде. Планируется, что в день урожай будут убирать с 45 тысяч гектаров посевов. Дополним, что на данный момент собран 1 миллион 322 тысячи тонн зерновых и зернобобовых культур, без малого 620 тысяч тонн озимого рапса.