Старым Дорогам – 500 лет. Вот какие подарки получил город к юбилею

Красивый, самобытный и неповторимый. В почти 150 километрах от Минска расположился город Старые Дороги, которому в этом году 500 лет. За это время населенный пункт не только сохранил свою уникальность, но и добился успехов в экономике, спорте, культуре и образовании. Какая история у Старых Дорог и какими достижениями гордятся горожане? Об этом и не только рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ.

Старым Дорогам – 500 лет. Подготовку к красивой круглой дате начали, когда лежал снег. Город изменился заметно. Появились новые объекты, модернизировали уже существующие. На центральной площади оборудовали новую доску почета, обновили дома и социальные объекты. Праздник город встретил во всей красе.

Николай Журавлев, заместитель директора Стародорожского ЖКХ: Благоустройством города и строительством занимаемся постоянно. Особенно активно шла подготовка к 500-летию города. Хочу отметить, что в этом участвовало много людей.

Запестрели яркими красками, в буквальном смысле слова, все улицы. Было высажено более 46 тысяч цветов и тысячи декоративных кустарников. Город буквально утопает в зелени.

Николай Журавлев:

Выполнено 3 000 метров квадратных тротуарных дорожек, почти 28 000 метров квадратных заасфальтировано улиц, выставлены различные малые архитектурные формы. Стены домов украсили муралы, больше 25 малых архитектурных форм, которые будут долго напоминать о том, что мы отпраздновали такой большой юбилей нашего города.

Родина поэтов и ученых, писателей. Рассказываем о знаменитых уроженцах Стародорожского района – подробности здесь.

Появился и новый объект, который будет интересен местным жителям и привлекать внимание гостей. В центре города установили скульптуру Гипоцентавра. Она тут неспроста – именно это мифическое существо украшает собой герб города. Кентавр – символ княжеского рода Гольшанских, которые были одними из первых владельцев этих земель. Добавили колорита городским пейзажам и новые муралы, на которых изображены символы Беларуси.