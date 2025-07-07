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Новости по тегу #Василий Бондарик

В БГУИР проходит внутренний вступительный экзамен для абитуриентов-целевиков
07 июля 2025 13:51

В БГУИР проходит внутренний вступительный экзамен для абитуриентов-целевиков

Кто может рассчитывать на поступление без экзаменов – ответил секретарь приёмной комиссии
24 июня 2025 08:51

Кто может рассчитывать на поступление без экзаменов – ответил секретарь приёмной комиссии

«Открываем набор на новую специальность» – какую профессию можно получить в БГУИР
24 июня 2025 08:50

«Открываем набор на новую специальность» – какую профессию можно получить в БГУИР

«Процент поступления в высшие учебные заведения, по предварительным данным, в этом году составит 70-75% учащихся»
30 мая 2019 14:03

«Процент поступления в высшие учебные заведения, по предварительным данным, в этом году составит 70-75% учащихся»

«Не ожидал, что проходные баллы так поднимутся»: будущие программисты рассказали о своем выборе
09 августа 2017 16:54

«Не ожидал, что проходные баллы так поднимутся»: будущие программисты рассказали о своем выборе

Получить высшее образование дома, не посещая лекций. Мечта или реальность?
03 августа 2015 08:54

Получить высшее образование дома, не посещая лекций. Мечта или реальность?