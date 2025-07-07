Новости по тегу #Василий Бондарик

Для целевой подготовки в БГУИР выделено 74 места на 12 специальностях. На них претендуют 146 абитуриентов. Зачисление целевиков состоится уже на нынешней неделе.
Каждый год увеличивается категория лиц, которые могут поступать без экзаменов на все специальности в БГУИР. Это победители международных, республиканских олимпиад и выпускники Национального детского технопарка.
В 2025 году БГУИР открывает набор на новую специальность – сверхвысокочастотные системы. Это специальное высшее образование со сроком обучения шесть лет.
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