Новости по тегу #БГУИР

Министерство образования зафиксировало тектонический сдвиг: сегодня каждый третий студент в белорусских вузах учится на инженерной специальности, а общая доля технического набора выросла до 34 %.
Красные дипломы получили молодые инженеры и представители IT-направления. Все они проявили себя в научной деятельности и инновационных проектах.
БГУИР давно вышел за рамки национального вуза: здесь обучаются более тысячи студентов из 47 стран. Университет активно развивает международное сотрудничество – заключено свыше 300 соглашений с зарубежными партнерами.
Главный акцент сегодня сделан на переоснащение и внедрение передовых технологий. За последние пять лет в войска поставлено более 300 тысяч новых образцов вооружения и техники. Кроме того, в состав Вооруженных Сил включен новый род специальных войск – беспилотная авиация.
БГУИР – флагман белорусского IT-образования. Кадры в сфере микроэлектроники готовят только здесь.
Проект реализован совместно с международной компанией, которая специализируется на разработке систем защиты от компьютерных вирусов, спама, хакерских атак и прочих угроз.
Аудитория предназначена для проведения практических занятий с курсантами и студентами по нескольким дисциплинам.
В 2025 году БГУИР планирует набрать более 2 000 первокурсников, из них порядка 10 – ребята с инвалидностью: с нарушениями слуха, опорно-двигательного аппарата и впервые – зрения. Для обеспечения комфортного обучения в большинстве корпусов университета создана безбарьерная среда.
Для целевой подготовки в БГУИР выделено 74 места на 12 специальностях. На них претендуют 146 абитуриентов. Зачисление целевиков состоится уже на нынешней неделе.
Каждый год увеличивается категория лиц, которые могут поступать без экзаменов на все специальности в БГУИР. Это победители международных, республиканских олимпиад и выпускники Национального детского технопарка.
В 2025 году БГУИР открывает набор на новую специальность – сверхвысокочастотные системы. Это специальное высшее образование со сроком обучения шесть лет.
Запросы на рекомендации подали почти 180 учащихся. Это лучшие школьники со всей страны, которые дважды очно и один раз заочно проходили обучение в детском технопарке, имеют высокий средний балл аттестата – не ниже 8.
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