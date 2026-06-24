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Новости по тегу #БГУИР

Профессия №1 в стране. Как развивается инженерия в Беларуси – конкретные факты
24 июня 2026 17:33

Профессия №1 в стране. Как развивается инженерия в Беларуси – конкретные факты

Инженерная элита страны! Более 170 выпускников БГУИР окончили университет с отличием
24 июня 2026 17:11

Инженерная элита страны! Более 170 выпускников БГУИР окончили университет с отличием

В БГУИР появится новая профилизация
16 апреля 2026 07:19

В БГУИР появится новая профилизация

Особое внимание – Вооружённым Силам! В БГУИР прошёл единый день информирования
19 февраля 2026 13:46

Особое внимание – Вооружённым Силам! В БГУИР прошёл единый день информирования

Определиться с будущей профессией! День открытых дверей прошёл в БГУИР
04 января 2026 08:19

Определиться с будущей профессией! День открытых дверей прошёл в БГУИР

Студентов БГУИР будут обучать, как противодействовать кибератакам
11 ноября 2025 13:46

Студентов БГУИР будут обучать, как противодействовать кибератакам

В БГУИР состоялось торжественное открытие нового специализированного учебного класса
04 сентября 2025 07:47

В БГУИР состоялось торжественное открытие нового специализированного учебного класса

Равные возможности – общий успех! Узнали, как в Беларуси развивают инклюзивное образование
18 июля 2025 17:58

Равные возможности – общий успех! Узнали, как в Беларуси развивают инклюзивное образование

В БГУИР проходит внутренний вступительный экзамен для абитуриентов-целевиков
07 июля 2025 13:51

В БГУИР проходит внутренний вступительный экзамен для абитуриентов-целевиков

Кто может рассчитывать на поступление без экзаменов – ответил секретарь приёмной комиссии
24 июня 2025 08:51

Кто может рассчитывать на поступление без экзаменов – ответил секретарь приёмной комиссии

«Открываем набор на новую специальность» – какую профессию можно получить в БГУИР
24 июня 2025 08:50

«Открываем набор на новую специальность» – какую профессию можно получить в БГУИР

Лучшие воспитанники детского технопарка смогут поступить в вузы без вступительных экзаменов
06 мая 2025 17:04

Лучшие воспитанники детского технопарка смогут поступить в вузы без вступительных экзаменов