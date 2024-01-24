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Корабль с белорусской космонавткой планируют доставить на МКС всего за 3 часа после старта

24 января 2024 13:52
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В космос по короткому маршруту. Корабль «Союз МС-25», на котором белоруска Марина Василевская отправится к МКС, планируют запустить по двухвитковой схеме, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это значит, что участники миссии окажутся на станции уже через три часа после старта.

Корабль с белорусской космонавткой планируют доставить на МКС всего за 3 часа после старта-1

Обычно доставка космонавтов на орбиту занимает более двух суток. За это время корабль делает 34 витка вокруг Земли, прежде чем достигнет МКС. Но иногда удается сократить маршрут. Пока трудно сказать, получится ли осуществить задуманное, поскольку траекторию корректируют вплоть до запуска корабля. Но специалисты сделают все возможное.

Напомним, полет первого белорусского космонавта к МКС запланирован на 21 марта. Для этой ответственной миссии в качестве основного кандидата выбрали Марину Василевскую, а ее дублером стала Анастасия Ленкова. Девушки проходят подготовку в Звездном городке: уже прошли испытания в условиях невесомости, «водное выживание» и подготовку по выживанию для космонавтов. Ожидается, что Василевская полетит на МКС с российским космонавтом Олегом Новицким и американкой Трейси Дайсон. Миссия белоруски продлится 12 суток, после чего она вернется на Землю вместе с Новицким.

# Белорусские космонавты # общество # Марина Василевская # Анастасия Ленкова # Олег Новицкий

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