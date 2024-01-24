Более 50 тонн гуманитарной помощи для детей Донбасса собрали активисты «Белой Руси»

Первая машина с гуманитарной помощью для детей Донбасса отправилась из Минска. В ней продукты питания, школьные принадлежности, игрушки, медицинские изделия и лекарства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Благотворительный сбор – инициатива общественного объединения «Белая Русь» и агентства «Россотрудничество». К доброй акции с 15 декабря подключились все регионы страны, а это тысячи неравнодушных белорусов. Так, совместными усилиями за месяц собрали более 50 тонн гуманитарной помощи. Принимать и сортировать груз, который доставили на склад в Минске, помогают волонтеры – учащиеся Военной академии и студенты Белорусского экономического университета.

Олег Романов, председатель партии и общественного объединения «Белая Русь»: По сей день идет сбор. Я вижу по нашим новостным каналам «Белой Руси», что во многих первичных организациях, районных организациях до сих пор продолжается сбор. Вообще, честно говоря, мы его завершаем и акция входит в свою финальную стадию, потому что сейчас идет складирование продукции, погрузка на транспорт и отправка в Ростов-на-Дону. Оттуда будет распространяться в нужные точки ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

Юрий Макушин, глава представительства Россотрудничества в Беларуси»:

Задействовано очень много людей, ребята-волонтеры из образовательных учреждений Республики Беларусь оказывают огромную помощь. Наши сотрудники задействованы, потому что, помимо действий по сортировке, группировке, нужно составить опись в разрезе коробок, паллет, машин. То есть это очень большая, объемная, важная совместная работа, которая являет собой лучший пример гуманитарного сотрудничества в рамках Союзного государства.

Вторую машину с гуманитарным грузом для детей Донбасса отправят уже пятницу, 26 января. В течение месяца посылки доставят адресатам.