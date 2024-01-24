Глава Минприроды: белорусская наука – очень важная составляющая национальной безопасности

В преддверии Дня белорусской науки, который традиционно отмечают в последнее воскресенье января, в стране проходят научно-практические конференции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это своего рода отчет перед общественностью, возможность поделиться достижениями и рассказать о будущих проектах. Такую встречу сегодня, 24 января, организовало Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси.

В состав ведомства входит пять организаций, которые обеспечивают научное сопровождение по 14 направлениям, что, в свою очередь, гарантирует инновационный подход и конкурентную экономику. Как отметил профильный министр, Беларусь не богата природным ресурсами, потому рациональное их использование решает многое. Сегодня с Министерством сотрудничают порядка 200 ученых, не забывают и про преемственность. Участие в научно-практической конференции приняли в том числе представители вузов страны.

Андрей Худык, министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси: Мы будем обсуждать те достижения, которые мы вместе сделали за предыдущий год, пятилетку. И намечать планы, которые нам необходимо решать в ближайшей перспективе. Что касается БГТУ, сахаровского института БГУ, то мы сегодня решаем вопросы кадрового потенциала, молодых ученых и их будущего. Поэтому белорусская наука на сегодня – очень важная составляющая нашей национальной безопасности. Минприроды всегда старается держать на высоком уровне, и создавать условия работы ученым, и решать вопросы, поставленные главой государства перед Минприроды.

Конференция имеет статус международной – участие приняли специалисты из России. Стороны обсудили союзные программы, четыре из которых уже выполнены и касаются адаптации к изменениям климата. Ведь возможность предсказать погоду в полной мере влияет на принятие решений.

Владимир Соколов, заместитель руководителя Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Россия):

Наша цель – рассказать о том, что в рамках этой программы уже делается, чтобы не повторять уже пройденный путь, а, действительно, либо присоединиться, либо дать тот уже наработанный результат, который есть. И очень важна консолидация науки в современном мире, для чего и проводятся подобного вида конференции.

Как отметили представители России, в союзные программы попадают лучшие наработки Беларуси и России. Кроме того, достижения в области климата являются открытыми и для других государств.