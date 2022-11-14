Детский сад и два жилых дома. Какие ещё новые объекты получил Партизанский район к 7 ноября?
Новости Беларуси. Любимый советский праздник, День Октябрьской революции, всегда отмечали с размахом. Сегодня эта атмосфера поддерживается не столько массовыми демонстрациями, сколько торжественными открытиями новых объектов. Особым смыслом эту дату наделил наш Президент. С его легкой руки уже много лет к 7 ноября в Беларуси появляются важнейшие социально значимые объекты, рассказали в программе «Большой город» на СТВ.
Екатерина Забенько, СТВ:
Партизанский район стал на целый детский садик богаче. Теперь это тоже место притяжения для новых семей и для молодых семей, потому что садику 55 лет. Теперь он снова новый детский сад, снова может принимать детей. Как проходило открытие? Расскажите о своих впечатлениях.
Валерий Вороницкий, глава администрации Партизанского района:
Данное учреждение образования 1965 года постройки, в нем не осуществлялись работы по капитальному ремонту. Я хочу сказать, что в городе проводится системная работа. Благодаря руководству Мингорисполкома выделяются средства и инвестиции в объекты социальной сферы. И это дорогого стоит, потому что мы это делаем для нашего подрастающего поколения, для наших детей. В рамках капитального ремонта были полностью заменены все инженерные коммуникации, выполнен капитальный ремонт всего здания, в том числе выполнено благоустройство дошкольного учреждения с установкой нового детского игрового оборудования, также заменено полностью все технологическое оборудование. Установлено новое торговое оборудование, пищеблок, чтобы в данном учреждении готовилось здоровое питание. Также обустроены комнаты, где детки получают и воспитание, и занятия, и отдыхают. Но с учетом того, что данное дошкольное учреждение находится в сложившемся микрорайоне Тракторного поселка. Ввели в эксплуатацию два жилых дома, 150 молодых многодетных семей заедут в данные два дома.
Екатерина Забенько:
Шикарные условия, вот тебе новое жилье, вот тебе и новый детский сад.
Валерий Вороницкий:
Думаю, что у нас этот садик будет востребован.
Екатерина Забенько:
Мини-стадион, компьютерный класс. Помимо того, что современным стало само здание, какими современными становятся детские садики. Дети все это понимают.
Валерий Вороницкий:
Конечно, воспитание в первую очередь должно проходить в семье, где растут детки. Но наши педагоги, наши воспитатели, за что им огромное спасибо, за тот вклад, который они вкладывают в наших деток. Мы в дошкольном учреждении должны воспитать, подготовить детей к следующему шагу в их жизни, чтобы они успешно перешли в средние школы.
Екатерина Забенько:
Еще второй корпус колледжа торговли и коммерции появился на территории вашего района. Чем была вызвана необходимость дополнительных площадей? Какие возможности появятся сейчас у учащихся?
Валерий Вороницкий:
Созданы все современные условия для наших педагогов, для наших студентов. Установлено современное технологическое и торговое оборудование для обучения наших студентов. А также создан пищеблок с новым торговым оборудованием, чтобы наши студенты, педагоги, учащиеся питались. Кроме этого обустроен современный спортивный зал с установкой современных тренажеров для занятий спортом. Я думаю, что все выпускники, которые получат образование в торговом колледже, будут востребованы в Минске и в Беларуси.
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