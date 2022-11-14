Детский сад и два жилых дома. Какие ещё новые объекты получил Партизанский район к 7 ноября?

Новости Беларуси. Любимый советский праздник, День Октябрьской революции, всегда отмечали с размахом. Сегодня эта атмосфера поддерживается не столько массовыми демонстрациями, сколько торжественными открытиями новых объектов. Особым смыслом эту дату наделил наш Президент. С его легкой руки уже много лет к 7 ноября в Беларуси появляются важнейшие социально значимые объекты, рассказали в программе «Большой город» на СТВ. Екатерина Забенько, СТВ:

Партизанский район стал на целый детский садик богаче. Теперь это тоже место притяжения для новых семей и для молодых семей, потому что садику 55 лет. Теперь он снова новый детский сад, снова может принимать детей. Как проходило открытие? Расскажите о своих впечатлениях.

Валерий Вороницкий, глава администрации Партизанского района:

Данное учреждение образования 1965 года постройки, в нем не осуществлялись работы по капитальному ремонту. Я хочу сказать, что в городе проводится системная работа. Благодаря руководству Мингорисполкома выделяются средства и инвестиции в объекты социальной сферы. И это дорогого стоит, потому что мы это делаем для нашего подрастающего поколения, для наших детей. В рамках капитального ремонта были полностью заменены все инженерные коммуникации, выполнен капитальный ремонт всего здания, в том числе выполнено благоустройство дошкольного учреждения с установкой нового детского игрового оборудования, также заменено полностью все технологическое оборудование. Установлено новое торговое оборудование, пищеблок, чтобы в данном учреждении готовилось здоровое питание. Также обустроены комнаты, где детки получают и воспитание, и занятия, и отдыхают. Но с учетом того, что данное дошкольное учреждение находится в сложившемся микрорайоне Тракторного поселка. Ввели в эксплуатацию два жилых дома, 150 молодых многодетных семей заедут в данные два дома. Екатерина Забенько:

Шикарные условия, вот тебе новое жилье, вот тебе и новый детский сад. Валерий Вороницкий:

Думаю, что у нас этот садик будет востребован.

Екатерина Забенько:

Мини-стадион, компьютерный класс. Помимо того, что современным стало само здание, какими современными становятся детские садики. Дети все это понимают. Валерий Вороницкий:

Конечно, воспитание в первую очередь должно проходить в семье, где растут детки. Но наши педагоги, наши воспитатели, за что им огромное спасибо, за тот вклад, который они вкладывают в наших деток. Мы в дошкольном учреждении должны воспитать, подготовить детей к следующему шагу в их жизни, чтобы они успешно перешли в средние школы. Екатерина Забенько:

Еще второй корпус колледжа торговли и коммерции появился на территории вашего района. Чем была вызвана необходимость дополнительных площадей? Какие возможности появятся сейчас у учащихся?