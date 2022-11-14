Сквер, садик и храм. Рассказываем о новых объектах в Заводском районе

Новости Беларуси. Любимый советский праздник, День Октябрьской революции, всегда отмечали с размахом. Сегодня эта атмосфера поддерживается не столько массовыми демонстрациями, сколько торжественными открытиями новых объектов. Особым смыслом эту дату наделил наш Президент. С его легкой руки уже много лет к 7 ноября в Беларуси появляются важнейшие социально значимые объекты, рассказали в программе «Большой город» на СТВ. Екатерина Забенько, СТВ:

Год исторической памяти. Внимание памятникам и мемориалам. В череде новых объектов благоустройства не обошлось без обновления такого места, как сквер Зиновия Колобанова. Когда готовилась к программе, освежила в памяти подвиг этого человека. Битва, в которой он участвовал, попала в Книгу рекордов Гиннесса. Повторить подобное никому не удалось, он трижды горел в подбитом танке. Что было раньше на этом месте и почему ему уделено такое внимание, было решено благоустроить этот сквер?

Владимир Шибеко, первый заместитель главы администрации Заводского района:

Хочется сказать, что это уникальный человек. Крайне порядочный, скромный, это пример мужества, отваги и преданности родине. Что мы сделали сегодня? Это благоустроили этот сквер, установили памятный знак, чтобы эта точка стала местом притяжения для нашего подрастающего поколения, чтобы все знали, кто такие наши герои. Пока мы помним – мы живем. Мы благоустроили, озеленили территорию, устроили дорожно-тропиночную сеть. В момент открытия осуществили высадку пяти елочек. Высадка пяти елочек имеет свой смысл, это пять членов экипажа, которые были плечом к плечу с Зиновием Григорьевичем Колобановым. На этом мы не остановимся, в процессе у нас еще много работы по благоустройству этого сквера. Есть определенные идеи, есть подходы и концепции, которые мы будем реализовывать. Екатерина Забенько:

Еще один объект, который открылся на территории Заводского района, это ясли-сад № 477 после капитального ремонта. Сколько детей и родителей его ждали? Владимир Шибеко:

Рассчитан он на 186 воспитанников. Мы постарались сделать максимально комфортные условия для пребывания наших детишек. Территория дошкольного учреждения разделена на зоны. Отдельно зоны для отдыха, отдельно зоны для занятий физической культурой, отдельно зоны для изучения ПДД, что немаловажно, заменили малые архитектурные формы, приобрели самую современную технику, оборудование, мебель. Мы с нетерпением ждем наших воспитанников в этом замечательном здании.

Андрей Бугров, председатель Минского городского Совета депутатов:

Этот садик как элемент возрождения микрорайона, учитывая, что микрорайон уже немолодой. Очень символично. Открытие такого детского дошкольного нового учреждения будет способствовать рождаемости. Молодые семьи будут приезжать. Они будут покупать жилье, строиться именно в этом микрорайоне. Екатерина Забенько:

Согласна с вами полностью. Еще то, что притягивает молодежь, детей и семьи, – это Минский зоопарк. Наш единственный и в чем-то уникальный. Там активно развивается околоводная тропа, очередная ее часть как раз открыта к 7 ноября. Скажите, что там нового появится? Владимир Шибеко:

Это уже третья очередь, к которой мы приложили максимум усилий, чтобы посетителям нашего зоопарка было комфортно проводить там время. Продлили тропу, протяженность тропы 120 метров. Обустроили вольеры, благоустроили территорию для последующего размещения и перемещения питомцев нашего зоопарка. И зимой, и весной, и летом можно найти интересное, что посмотреть. Екатерина Забенько:

Очень разноплановые объекты обновляются к 7 ноября. Один из них – это храм Благовещения Пресвятой Богородицы, который обретет купола и кресты. Событие очень значимое и знаковое в первую очередь для прихожан, для всех минчан и белорусов.

Владимир Шибеко:

Сразу хочется сказать, что духовное воспитание – это залог здоровой нации. Что касается самого мероприятия, которое будет происходить, оно начнется с самого утра, с освещения крестов и куполов храма, их воздвижением. Вторая часть будет посвящена часовне храма. В процессе освящения часовни мы заложим капсулу. Екатерина Забенько:

О чем говорит такая разноплановость объектов? Мне кажется, что это как ни что другое отражает масштабность городских, государственных программ, отвечающих на самые повседневные запросы горожан. Андрей Бугров:

Да, Минск большой, объемный город. Конечно, много вопросов и по его развитию, и все это решается. Мы стремимся сделать его красивым, комфортным, действительно городом для жизни. Екатерина Забенько:

Да, город для жизни. И объекты культовые, и спортивные, и театральные. Мы действительно показываем, как разнопланово развивается наша столица во всех сферах.