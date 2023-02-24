«Откройте границу!» Белорусы возмущены агрессивной политикой Польши. Услышит ли Варшава?

«Откройте границу»,‎ «Мы за свободное перемещение!» С такими лозунгами 24 февраля пришли к зданию посольства Польши в Беларуси и генконсульству этой страны в Гродно десятки человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Таким образом белорусы решили высказать свое мнение касательно политики, которую проводит Польша. Иначе как агрессивной ее не назовешь: длинный забор вдоль границы, закрытие погранпереходов, установка противотанковых ежей на рубежах. От кого так демонстративно защищается Варшава? Наш политический обозреватель Виктория Ходосок попыталась разобраться.

На самом деле, польская власть лишь делает вид, что ничего не слышит и якобы эти призывы ну никак не касаются Варшаву. Конечно, проще сказать, что «от белорусов можно ожидать всего чего угодно, вот поэтому мы и защищаемся». Хоть и так демонстративно. Сперва Польша начала возводить длинный и дорогущий (за 370 миллионов долларов) забор вдоль границы, затем решилась на закрытие погранпереходов. Следующий абсурдный шаг – установка около пунктов пропуска бетонных противотанковых ежей, из последнего – высылка нашего военного атташе. У здания посольства Польши в Беларуси собрались десятки человек. Спросили, чего они хотят.

Любопытно, что на днях Анджей Дуда на весь мир сообщил, что мечтает об открытых границах с Беларусью и Украиной, называя это желанием быть «частью свободного мира». Не надо быть великим экспертом, чтобы понять, о чем говорит польский лидер. Оказывается, образец свободного мира – Евросоюз. Но со своим мировосприятием Дуда уж пусть сам на досуге разбирается, а вот с подчиненными лучше не откладывать. Ибо мнения официальной Варшавы как-то расходятся.

Матеуш Моравецкий, премьер-министр Польши:

Мы не исключаем закрытия других переходов с Беларусью. Ведь Беларусь действительно инструментализирована россиянами и Кремлем. Она играет кремлевскую музыку. Это для нас, для Украины и Европы, все более опасное поведение.

Но пока западные политики и в частности Анджей Дуда пытаются обыграть друг друга в геополитических играх, страдают обычные люди, которые уж точно не заинтересованы в каких-либо конфликтах. Лукашенко: не дай бог с территории Украины будет совершена агрессия, мы вынуждены будем отвечать. Подробности. Сколько еще Польша намерена проводить политику «железного занавеса», остается только догадываться. Вероятнее всего, происходящее на наших глазах еще не конец абсурда.

Александр Шатько, общественный деятель:

Политические польские элиты – это люди, которые сегодня зарабатывают не только политические дивиденды, но и, естественно, финансовые. Мы видим, как Польша вооружается, как обносит территорию огромным забором, как ей глубоко безразлично, что здесь будет происходить. У них одна единственная цель – смена власти в Республике Беларусь. И тогда сюда хлынут польские деньги и польские товары, а мы будем снова заниматься, как нам предполагали, эмигрантами, будем их учить, лечить, социализировать. Лучших будет забирать Европейский союз, а мы останемся такой мирной рекреацией.