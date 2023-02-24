Агрессора ждёт достойный ответ. Белорусское ракетное подразделение задействовали в мероприятиях боевой готовности

Новости Беларуси. В отношении соседей, да и других стран, Беларусь всегда придерживалась миролюбивой политики. Однако, как подчеркнул Президент на недавнем заседании Совбеза, миролюбие не синоним жертвенности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В случае необходимости наши войска готовы в любую минуту стать на защиту Родины. Любого агрессора, который рискнет посягнуть на независимость или территориальную целостность нашей страны, ждет достойный ответ. Белорусская армия обеспечена новейшими образцами вооружений. Регулярно проводятся учения различных подразделений Вооруженных Сил на земле и в воздухе. Так, сегодня, 24 февраля, одно из ракетных подразделений задействовали в мероприятиях боевой готовности. В район проведения маневров выдвинулись оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер». Перед личным составом стоит ряд задач. По прибытии на место дислокации бойцам предстоит оборудовать район стартовых позиций и подготовить технику к применению.