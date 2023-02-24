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Микропластик обнаружили в крови и плаценте новорождённых. Чем опасна эта бомба замедленного действия?

24 февраля 2023 17:11
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Бомба замедленного действия – микропластик. Его обнаружили на Эвересте, на дне Марианской впадины, в рыбе, воде и даже в человеческой крови, рассказали в программе «В поисках истины» на СТВ. А недавно проведенное исследование обнаружило микропластик в плаценте новорожденных.

Микропластик обнаружили в крови и плаценте новорождённых. Чем опасна эта бомба замедленного действия?-1

Иреней Семашко, младший научный сотрудник отдела обращения с отходами РУП «Бел НИЦ «Экология»:
Низкокачественные пластики могут выделять фенол, формальдегид – множество химических веществ, которые являются токсичными для окружающей среды. Выделяя эти вещества в почву, в акватории, они непосредственно влияют на растительный, животный мир. Следовательно, влияют на пищевые цепочки. Нам на стол попадает меньше качественной рыбы, мы видим меньше хорошей древесины, травы начинают отмирать в полях и так далее.

Микропластик обнаружили в крови и плаценте новорождённых. Чем опасна эта бомба замедленного действия?-4

Сами того не зная, люди ежедневно вдыхают микропластик, едят и пьют его. По подсчетам Всемирного фонда дикой природы, в организм попадает 5 граммов опасных частиц в неделю, а в год – около 250 граммов. Примерно столько же весит 230 пластиковых трубочек или 8 пол-литровых бутылок.

Микропластик обнаружили в крови и плаценте новорождённых. Чем опасна эта бомба замедленного действия?-7

Алексей Вододохов, начальник отдела экологии компании по обращению с отходами: 
Пластик является самым дешевым производственным сырьем. В год около 400 миллионов тонн пластика производится и только 18 % используется. Весь остальной пластик попадает как в почву, так и в мировой океан.

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# Экология # общество # Иреней Семашко # Алексей Вододохов # Фотофакт

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