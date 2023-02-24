Микропластик обнаружили в крови и плаценте новорождённых. Чем опасна эта бомба замедленного действия?

Бомба замедленного действия – микропластик. Его обнаружили на Эвересте, на дне Марианской впадины, в рыбе, воде и даже в человеческой крови, рассказали в программе «В поисках истины» на СТВ. А недавно проведенное исследование обнаружило микропластик в плаценте новорожденных.

Иреней Семашко, младший научный сотрудник отдела обращения с отходами РУП «Бел НИЦ «Экология»:

Низкокачественные пластики могут выделять фенол, формальдегид – множество химических веществ, которые являются токсичными для окружающей среды. Выделяя эти вещества в почву, в акватории, они непосредственно влияют на растительный, животный мир. Следовательно, влияют на пищевые цепочки. Нам на стол попадает меньше качественной рыбы, мы видим меньше хорошей древесины, травы начинают отмирать в полях и так далее.