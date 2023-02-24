Митрополит Вениамин: «Каждый человек должен найти применение своим талантам»

Новости Беларуси. Выпускникам Минского государственного колледжа цифровых технологий с физическими нарушениями вручили дипломы о среднем специальном образовании. Торжественная церемония состоялась в концертном зале «Верхний город», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Из рук генерального прокурора Андрея Шведа и митрополита Минского и Заславского, Патриаршего Экзарха всея Беларуси Вениамина дипломы получили 13 юношей и девушек. Это особенные ребята – учащиеся с нарушениями слуха и зрения. Молодые люди получили современные и востребованные профессии техника-программиста, операторов компьютерной графики и ЭВМ. Для гостей мероприятия ребята подготовили свои музыкальные номера.

Софья Петрашко, учащаяся Минского государственного колледжа цифровых технологий:

Мне очень нравится учиться с этими ребятами. Мы помогаем им во всяких мероприятиях, организационных моментах. Если нас попросят, мы без проблем в любой ситуации поможем.

Вениамин, митрополит Минский и Заславский, Патриарший Экзарх всея Беларуси:

Каждый человек должен найти применение своим талантам, возможностям. И люди, общество, окружающие людей с особенностями, призваны к тому, чтобы помочь проявить милосердие, любовь, заботу. Это всех обогащает.