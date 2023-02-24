Митрополит Вениамин: «Каждый человек должен найти применение своим талантам»
Новости Беларуси. Выпускникам Минского государственного колледжа цифровых технологий с физическими нарушениями вручили дипломы о среднем специальном образовании. Торжественная церемония состоялась в концертном зале «Верхний город», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Из рук генерального прокурора Андрея Шведа и митрополита Минского и Заславского, Патриаршего Экзарха всея Беларуси Вениамина дипломы получили 13 юношей и девушек. Это особенные ребята – учащиеся с нарушениями слуха и зрения. Молодые люди получили современные и востребованные профессии техника-программиста, операторов компьютерной графики и ЭВМ. Для гостей мероприятия ребята подготовили свои музыкальные номера.
Софья Петрашко, учащаяся Минского государственного колледжа цифровых технологий:
Мне очень нравится учиться с этими ребятами. Мы помогаем им во всяких мероприятиях, организационных моментах. Если нас попросят, мы без проблем в любой ситуации поможем.
Вениамин, митрополит Минский и Заславский, Патриарший Экзарх всея Беларуси:
Каждый человек должен найти применение своим талантам, возможностям. И люди, общество, окружающие людей с особенностями, призваны к тому, чтобы помочь проявить милосердие, любовь, заботу. Это всех обогащает.
На базе колледжа в 2006 году был организован первый в республике Центр профессиональной и социальной реабилитации для людей с особенностями психофизического развития. За это время почти 600 молодых ребят стали специалистами в сфере интеллектуальных профессий.
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