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В Минске чествовали ветеранов-блокадников в честь 80-летия освобождения Ленинграда

26 января 2024 20:09
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80 лет со дня полного освобождения Ленинграда от фашистской осады. В преддверии знаменательной даты 26 января в Минске вспоминали историю Великой Отечественной войны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Минске чествовали ветеранов-блокадников в честь 80-летия освобождения Ленинграда-1

Во встрече поколений участвовали ветераны-блокадники, почетные гости и учащиеся столичных школ. В Беларуси сейчас остается около 200 живых свидетелей тех событий. Они называют 27 января 1944-го «наш ленинградский День Победы». Именно тогда Красная армия прекратила отсчет жутких дней неимоверных лишений. Их было 872 – именно столько длилась блокада.

В Минске чествовали ветеранов-блокадников в честь 80-летия освобождения Ленинграда-4

Аркадий Либенсон, ветеран блокады Ленинграда:
Теперь с таким удовлетворением и радостью смотрю на тех, кто пережил это, остался в живых. Это героические люди, я вам скажу, героические, и они в полной мере этого заслуживают. И в Республике Беларусь к нам очень хорошо относятся.

В Минске чествовали ветеранов-блокадников в честь 80-летия освобождения Ленинграда-7

Ярослав Скирковский, учащийся Минского городского кадетского училища:
Гордость за свою страну, за Победу. Есть фраза: «Прошлое, что было, война  это очень страшно». Еще Михаил Ломоносов говорил, что народ, который не помнит своего прошлого, не имеет будущего. Это очень важная дата для всей Беларуси, для России, всех народов.

В Минске чествовали ветеранов-блокадников в честь 80-летия освобождения Ленинграда-10

В честь 80-летия снятия блокады в Минске открылась онлайн-выставка «Салют над Невой». На ней представлены сотни оцифрованных материалов из коллекции Музея Победы в Москве, посвященных Ленинграду.

# Великая Отечественная война # общество

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