В Минске чествовали ветеранов-блокадников в честь 80-летия освобождения Ленинграда

80 лет со дня полного освобождения Ленинграда от фашистской осады. В преддверии знаменательной даты 26 января в Минске вспоминали историю Великой Отечественной войны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Во встрече поколений участвовали ветераны-блокадники, почетные гости и учащиеся столичных школ. В Беларуси сейчас остается около 200 живых свидетелей тех событий. Они называют 27 января 1944-го «наш ленинградский День Победы». Именно тогда Красная армия прекратила отсчет жутких дней неимоверных лишений. Их было 872 – именно столько длилась блокада.

Аркадий Либенсон, ветеран блокады Ленинграда:

Теперь с таким удовлетворением и радостью смотрю на тех, кто пережил это, остался в живых. Это героические люди, я вам скажу, героические, и они в полной мере этого заслуживают. И в Республике Беларусь к нам очень хорошо относятся.

Ярослав Скирковский, учащийся Минского городского кадетского училища:

Гордость за свою страну, за Победу. Есть фраза: «Прошлое, что было, война – это очень страшно». Еще Михаил Ломоносов говорил, что народ, который не помнит своего прошлого, не имеет будущего. Это очень важная дата для всей Беларуси, для России, всех народов.